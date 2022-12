Schock am Hauptbahnhof: Zwei Hanauer mit Baseballschläger und Messer angegriffen

Von: Vivian Werg

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Täter nach einer gefährlichen Körperverletzung am 1. Weihnachtsfeiertag.

Frankfurt – Am Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs kam es am 25. Dezember gegen 6:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Tätern und einer fünfköpfigen Personengruppe, die sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Dabei erlitt ein 21-Jähriger aus Hanau eine Stichverletzung an der Hand und ein weiterer 22-jähriger Hanauer eine Platzwunde am Hinterkopf.

Aufgrund der vorliegenden Videodaten von der Tat lässt sich für die Platzwunde am Hinterkopf ein Baseballschläger als Tatmittel und aufgrund des Verletzungsbildes der Stichwunde ein Messer vermuten.

Die Verletzungen wurden vor Ort ärztlich versorgt und die Geschädigten konnten nach Abschluss der Befragung entlassen werden.

Frankfurt Hbf: Die Polizeiinspektion ermittelt gegen gegen zwei bislang unbekannte Täter nach einer gefährlichen Körperverletzung (Symbolbild) © Andreas Arnold/ dpa

Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Frankfurt: Von den beiden Tätern fehlt bislang jede Spur

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern jedoch noch an. Zum Tathergang sowie den weiterhin flüchtigen Tätern sucht die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main Personen, die Angaben zum Vorfall am Hauptbahnhof Frankfurt machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 069/ 130145-1100 entgegengenommen.

Die Kriminalität im Frankfurter Bahnhofsviertel ist ein tiefgreifendes Problem. Es kam im August dieses Jahres bereits zu einem gefährlichen Messerangriff. Zum Schutz soll zudem eine Waffenverbotszone eingeführt werden. (Vivian Werg)