Hauptbahnhof Hanau: Gegend hat viel Potenzial - Stadt prüft Aufwertung

Hanau - Im Bereich rund um den Hanauer Hauptbahnhof, der einer der meistfrequentierten im Rhein-Main-Gebiet ist, sieht der Magistrat enormes Entwicklungspotenzial, unter anderem für Wohnen und Gewerbe. Von Dirk Iding

Dieses Potenzial soll notfalls mit einer sogenannten „Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ gehoben werden. Ein Instrument, das im Extremfall sogar Enteignungen beinhaltet.

Nicht nur der Hauptbahnhof selbst und dessen Vorplatz entsprechen längst nicht mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtentrées und wichtigen Verkehrsknotenpunkts, auch das weitere Umfeld des Bahnhofs weist vielfältige städtebauliche Defizite auf. Dabei bietet das Areal Entwicklungschancen, von denen ganz Hanau profitieren könnte. „Das Wachstum und die Entwicklungsdynamik der Rhein-Main-Region hat zu einer veränderten, qualitativ hochwertigen Nachfrage geführt. Am Hauptbahnhof haben wir das Potenzial zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung Hanaus“, ist sich Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sicher.

Deshalb habe der Magistrat vorbereitende Untersuchungen für die mögliche Einleitung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme beschlossen. Dazu muss aber das Stadtparlament noch grünes Licht geben.

Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Fläche von rund 25 Hektar nordöstlich des Hauptbahnhofs. Der Bereich erstreckt sich im Nordwesten vom Kreuzungsbereich Dettinger Straße/Am Hauptbahnhof über das Areal zwischen Industrieweg und Bahngleisen bis zur Straße Heideäcker an der B 43a. Etliche Wohn- und Gewerbeimmobilien, genutzte, aber zum Teil auch brach liegende Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit, der städtische Wertstoffhof und die Liegenschaften der Hanauer Straßenbahn GmbH gehören zum Untersuchungsgebiet.

Das Instrument einer „Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme“ ist ein durchaus scharfes Schwert, das den Kommunen an die Hand gegeben wird, um Entwicklungsziele zu verwirklichen, die in einem gesamtstädtischen Interesse liegen müssen. Da damit aber auch Eingriffe in Privatbesitz, von der Nutzung des städtischen Vorkaufsrechts bis hin zu möglichen Enteignungen, verbunden sein können, müssen für eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme etliche Voraussetzungen erfüllt sein.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung, mit der die städtische Bauprojekt Hanau GmbH beauftragt werden soll, soll einerseits geklärt werden, ob für das Untersuchungsgebiet die Voraussetzungen für die Durchführung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme tatsächlich erfüllt werden. Andererseits will man mit Eigentümern, Mietern und Pächtern von Grundstücken und Immobilien im Untersuchungsgebiet in Kontakt treten, um sie über die Zielvorstellungen der Stadt zu informieren und deren Kooperationsbereitschaft zu ergründen. Ans Untersuchungsgebiet schließt das Gelände der Heraeus Quarzglas an, das in den kommenden Jahren frei wird. Zu dieser Fläche zwischen Ehrensäule und Hauptbahnhof befinden sich die Stadt Hanau und das Unternehmen bereits in Gesprächen über eine Kooperationsvereinbarung.

Für Hanaus Stadtentwickler Martin Bieberle ist klar: „Um den erhöhten Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten zu decken und brach liegende Flächen wieder nutzen zu können, steht uns mit der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach Baugesetzbuch auch der Eingriff ins Privateigentum zu, damit wir unseren Handlungsspielraum erfolgreich ausschöpfen können.“ Die nun vorgeschlagene Untersuchung werde sowohl den Nachweis des Allgemeinwohl-Erfordernisses als auch der besonderen kommunalen Bedeutung des Entwicklungsbereichs erbringen, ist sich Bieberle schon jetzt sicher.