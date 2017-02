Haus der Engel öffnet Türen für Bedürftige

Hanau - Eine Anlaufstelle für Obdachlose und von Altersarmut betroffene Menschen hat der Verein „StrassenEngel Hanau“ am Nordbahnhof geschaffen. Im „Haus der Strassen Engel“ sollen sich die Bedürftigen willkommen fühlen. Die Eröffnung wird am 4. März gefeiert. Von Laura Hombach

Noch haben die Handwerker und freiwilligen Helfer, darunter auch zwei Obdachlose, alle Hände voll zu tun, damit alles fertig ist, wenn das „Haus der StrassenEngel“ in wenigen Tagen seine Türen öffnet. Während es im großen Aufenthaltsraum, der im ehemaligen Bahnhofsgebäude entstanden ist, mit Mobiliar und Bildern an den Wänden schon sehr wohnlich aussieht, wird an den Duschen und dem Raum für die Notschlafplätze noch fleißig gearbeitet. Doch Vorsitzende Sabine Assmann, Herz und Kopf der „StrassenEngel Hanau“, ist zuversichtlich, dass bis zur Eröffnung alles fertiggestellt ist. Ab 6. März soll die Unterkunft an der Friedberger Straße 2 ihre Türen für die Bedürftigen öffnen.

Für das ehemalige Bahnhofsgebäude zahlt der Verein einen symbolischen Mietpreis von 100 Euro plus Nebenkosten. Allerdings hieß es für die „StrassenEngel“ zunächst einmal, die rund 100 .000 Euro teuren Komplettsanierungskosten für die Räumlichkeiten, die lange Zeit leer gestanden hatten, aufzubringen. Seit Juli letzten Jahres waren Handwerker, ehrenamtliche und ihre Sozialstunden hier ableistende Helfer auf den rund 160 Quadratmetern im Einsatz. Jetzt ist die Fertigstellung in Sicht.

Katzendame „Lulu“ ist bereits ins „Haus der StraßenEngel“ eingezogen. Sie soll den Besuchern Gesellschaft leisten und dafür mit Streicheleinheiten belohnt werden. Lulu fühlt sich bereits heimisch.

Genauso wie es die Bedürftigen tun sollen, welche die Unterkunft am Nordbahnhof als Anlaufstelle und Begegnungsstätte nutzen. „Eine große Familie“, die im Wohnzimmer zusammenkommt, wünscht sich Sabine Assmann. Gleichzeitig sollen die Besucher im „Haus der StrassenEngel“ auch einen festen Tagesablauf, Strukturen und Impulse für sinnvolle Zeitgestaltung mit auf den Weg bekommen. Zunächst montags, mittwochs und freitags, lädt das „Haus der StrassenEngel“ jeweils von 10 bis 18 Uhr Obdachlose und Bedürftige, die sich mit einer Bescheinigung als berechtigt ausweisen müssen, zum Kommen und Verweilen ein. Ehrenamtliche Helfer, die in dieser Zeit vor Ort sind, haben sich bereits gefunden.

„Der Dienstplan für den März steht“, sagt Romeo Travali, der bereits während der Sanierungsarbeiten unermüdlich im Einsatz war und der nun im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs als fester Ansprechpartner vor Ort sein wird. Auch mit einer warmen Suppe sollen die Bedürftigen versorgt werden. Hier hat sich der Verein der Köche Frankfurt bereit erklärt, Suppen in großen Mengen vorzukochen, die sich eingefroren lagern und bei Bedarf aufwärmen lassen, erklärt Assmann.

Die Vorsitzende, die sich bereits seit über 15 Jahren in der Obdachlosenhilfe - zunächst in Frankfurt, dann in Hanau und auch für das Steinheimer Wohnheim - engagiert, und die das alles neben der Arbeit ihrem eigenen Kosmetikstudio in Steinheim stemmt, bietet mit ihrem Verein aber noch mehr: Man will auch Ansprechpartner sein, wenn Obdachlose oder bedürftige Senioren Hilfestellungen bei Behördenbesuchen, Anträgen oder ähnlichem benötigen. Die „StrassenEngel“ sind unter 06181/3062123 oder 0176/32546360 zu erreichen. Nummern, unter denen sich auch gerne Nachbarn oder Bekannte von Bedürftigen melden können, wenn sie sehen, dass der Betroffene sich nicht selbst zu helfen weiß, ermuntert Assmann. Für Obdachlose werden im „Haus der StrassenEngel“ Duschen, Waschmaschinen, die Nutzung von Telefon und Internet sowie abschließbare Spinde angeboten. Eine medizinische Straßenambulanz soll ihren Betrieb aufnehmen, sobald sich Ärzte für den ehrenamtlichen Einsatz gefunden haben. Im Winter sollen auch Notschlafplätze angeboten werden. Zudem geben die „StrassenEngel“ Kleidung, Hygienartikel, Schlafsäcke, Tierfutter und Tierbedarf kostenlos an Bedürftige ab.

Und als wäre das nicht genug, verfolgt die rührige Vereinsvorsitzende bereits das nächste Projekt: Sie sammelt Spenden für ein Sozialfahrzeug, das im Winter auch als Kältebus zur Versorgung von Obdachlosen genutzt werden soll. Auch Autohändler, die einen solchen Bus günstig anbieten, sind gesucht. Doch nun steht erst einmal die Eröffnung im „Haus der StrassenEngel“ an. Gefeiert wird am Samstag, 4. März, ab 14 Uhr in der Unterkunft an der Friedberger Straße 2. Jeder ist willkommen.