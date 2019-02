„Haus des Jugendrechts“: Eröffnung im April 2020 geplant

Das künftige „Haus des Jugendrechts“ am Schlossplatz ist eingerüstet. Einige Bereiche der Gebäude werden bereits entkernt. Nach derzeitigem Stand wird das Haus im April kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Hanau – Im künftigen „Haus des Jugendrechts“ werden Polizisten, Staatsanwälte, Jugendrichter und Jugendhelfer eng zusammenarbeiten. Das soll Verfahren beschleunigen und die Prävention stärken. Im Frühjahr 2020 soll des Haus des Jugendrechts starten.

Die Baubeginnsanzeige liegt vor und die Gerüste sind entlang der Hauswände aufgebaut – es ist unübersehbar, dass das „Haus des Jugendrechts“ Gestalt annimmt. „Wir liegen mit allen Arbeiten im Zeitplan“, freuen sich Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Jens Gottwald, der als Geschäftsführer der Baugesellschaft Hanau auch Bauherr ist, über den zügigen Fortgang der Arbeiten an der Einrichtung.

Das Haus wird künftig am zentral gelegenen Schlossplatz alle staatlichen Institutionen, die im Jugendstrafverfahren zuständig sind, unter einem Dach vereinen. Ziel dieser engen Kooperation der Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft ist es, auf Straftaten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zeitnah und mit abgestimmten Maßnahmen, die die individuelle Lebenssituation des jungen Menschen berücksichtigen, zu reagieren und weitere Vergehen möglichst zu verhindern. Dabei werden insbesondere auch die Opfer und der Täter-Opfer-Ausgleich im Fokus stehen.

„Von der ersten Idee, ein solches Haus des Jugendrechts auch in Hanau zu etablieren, bis zur finalen Entscheidung zur Umsetzung waren kaum vier Monate vergangen“, erinnerte Kaminsky daran, dass die Entscheidungsfindung in keiner anderen Kommune so schnell gegangen sei. Dank der guten Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft, Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau sei es gelungen, rasch eine gemeinsame Aufstellung aller Behörden zu finden. Ein besonderer Glücksfall sei es gewesen, dass mit tatkräftiger Unterstützung der Baugesellschaft Hanau zudem innerhalb kürzester Zeit eine passende Immobilie gefunden werden konnte, die die benötigte Bürofläche und Infrastruktur biete.

Die aktuellen Planungen sehen vor, dass am Schlossplatz nach dem Umbau der Immobilie rund 2 600 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Rund 9,8 Millionen Euro sind nach Angaben von Jens Gottwald zur Realisierung des Projekts veranschlagt.

Seit der Entscheidung für die Liegenschaft entlang der Graf-Philipp-Ludwig-Straße als künftiges „Haus des Jugendrechts“ hat sich vor allem hinter den Mauern schon viel getan. Nach umfangreichen Untersuchungsarbeiten an der Bausubstanz und der Gründung konnten bereits erste Abbruch- und Rückbauarbeiten an statisch nicht relevanten Wänden im Inneren der Häuser vorgenommen werden. Unter anderem wurden die einzelnen Häuser vollständig entkernt sowie die alten Balkone beseitigt. Daran schloss sich eine umfassende Schadstoffsanierung in allen Häusern an.

Die vorhandenen Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Gas und wurden abgetrennt und neue Hausanschlüsse hergestellt. Noch im vergangenen Jahr wurde auch mit der Erstellung des neuen Heizungsraums begonnen, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage zeitnah in Betrieb gehen konnte.

„Wenn uns das Wetter oder andere nicht vorhersehbaren Hindernisse keinen Strich durch die Rechnung machen, können wir einen Eröffnungstermin im April 2020 einhalten“, so der Geschäftsführer der Baugesellschaft abschließend. (did)