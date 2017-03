Hessen-Ticket für Schüler: Bedenken angemeldet

Hanau - Stadtrat Axel Weiss-Thiel (SPD) wehrt sich gegen den Vorwurf der Linken-Landtagsabgeordneten Gabi Faulhaber, die Stadt habe sich nicht gegen die Hanau-spezifische Preiserhöhung beim neuen hessischen Schüler-Jahresticket gewehrt. „Das Gegenteil ist der Fall“, erklärte der Hanauer Schuldezernent.

Bevor der RMV-Aufsichtsrat am 8. März das hessenweite Schülerticket zum Preis von 365 Euro pro Jahr ab nächstem Schuljahr beschloss, habe er den Stadtelternbeirat wie auch den Stadtschülerrat der Hanauer Schulen in einem Brief um Stellungnahme gebeten. Dabei habe er eine kostengünstigere Lösung vorgeschlagen für die 860 Oberstufen-Schüler und -Schülerinnen im Hanauer Tarifgebiet, welche die jetzt noch gültige Clever-Card zum Jahrespreis von 297,50 Euro auf eigene Kosten und ohne Erstattungsanspruch nutzen.

Weiss-Thiel hatte im Gespräch mit Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir - ohne Erfolg - angeregt, für die Selbstzahler-Gruppe die CleverCard beizubehalten, auch wenn die nicht hessenweit gilt, um die Mehrbelastung von 22,9 Prozent zu vermeiden. Auch der Stadtelternbeirat sei zumindest für eine Übergangszeit im Schuljahr 2017/18 für die Option CleverCard als Alternative zum Hessen-Schülerticket eingetreten. Stadtrat Weiss-Thiel betont außerdem, dass auch die Stadt Hanau als Schulträger „womöglich unter der Kostensteigerung für das Schüler-Hessenticket zu leiden haben wird“. Denn das Schulverwaltungsamt erstattet in der Mittelstufe die Schülerbeförderungskosten und wird vom neuen Schuljahr an Mehrkosten haben. Dafür hat das Land zwar einen Ausgleichsfonds für alle Schulträger aufgelegt. „Ob das dafür vorgesehen Geld jedoch ausreichen wird, muss sich erst noch zeigen“, sagt Weiss-Thiel. (did)

Bilder: In wenigen Schritten zum RMV-Handy-Ticket Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa