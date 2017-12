Bei Demos bleiben die Kameras aus

Solche Multifokalkameras sollen schon bald auf öffentlichen Plätzen in Hanau zum Einsatz kommen. Dafür gibt die Stadtverordnetenversammlung am Montag wohl endgültig grünes Licht.

Hanau - Von einer „Videoüberwachung öffentlicher Plätze in Hanau“ sprechen Stadtrat Thomas Morlock (FDP) und Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann nicht so gerne. Von Dirk Iding

Sie meinen, dass der Terminus „Videobeobachtung öffentlicher Plätze“ den Sachverhalt eher beschreibt und sprechen von einer „virtuellen Streife“. Denn eine aktive Rund-um-die-Uhr-Videoüberwachung mit Kameras und permanent besetzten Monitoren, an denen Live-Bilder von Polizei oder Ordnungspolizei ausgewertet werden, wird es in Hanau nicht geben. Wohl aber sollen hochmoderne Kameras wahrscheinlich ab Ende März/Anfang April 2018 das Geschehen auf dem Freiheitsplatz, dem Platanenplatz am Forum Hanau und dem Marktplatz permanent aufzeichnen, damit im Bedarfsfall Straftaten im Nachhinein mit Hilfe der gespeicherten Bilder aufgeklärt werden können.

Dafür wird die Stadtverordnetenversammlung in ihrer letzten Sitzung des Jahres am kommenden Montag vermutlich mit großer Mehrheit endgültig grünes Licht geben. Zwar hatte das Parlament bereits im Februar dieses Jahres mit großer Mehrheit einen entsprechenden Grundsatzbeschluss getroffen, doch aufgrund zwischenzeitlich deutlich erhöhter Landeszuschüsse für solche Anlagen, stellte man verwaltungsintern die zunächst auserkorene Kameratechnik noch einmal auf den Prüfstand.

Ergebnis: Nun soll in Hanau modernste Kameratechnik zum Einsatz kommen, die zwar teurer ist, aber dafür auch für die örtlichen Gegebenheiten besser geeignet sei und auch deutlich bessere Ergebnisse liefere, wie Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung versicherte. Insgesamt wird die geplante Videoüberwachung 648.000 Euro kosten, der städtische Anteil daran steigt auf 216.000 Euro.

Wünschmann nutzte die Ausschusssitzung, um auf die Vorteile der nun ausgewählten Multifokalkameras hinzuweisen. Um beispielsweise eine flächendeckende Überwachung des Freiheitsplatzes zu gewährleisten, wären 38 Kamerastandorte mit herkömmlicher Technik notwendig gewesen. Bei den nun ausgewählten Multifokalkameras komme man hingegen mit nur sieben Kamerastandorten aus. Diese neuen Kameras spiegelten den Stand der Technik wider, versicherte Ordnungsdezernent Thomas Morlock (FDP). Die Kameras liefern hochauflösende Panoramabilder und ermöglichen eine flächendeckende Aufzeichnung des gesamten Platzes. Davon erhofft sich der Ordnungsdezernent vor allem eine präventive, abschreckende Wirkung.

Denn, so Wünschmann, die von den Kameras aufgezeichneten Bilder würden von so guter Qualität sein, dass es möglich sein werde, im Falle von verübten Straftaten im Nachhinein daran Beteiligte zu erkennen und sie strafrechtlich zu verfolgen. „Nichts wäre schlimmer“, findet der Hanauer Ordnungsamtsleiter, „wenn wir Kameras installierten, deren Bildqualität sich dann als so unzureichend herausstellt, dass die Aufzeichnungen nicht zur Aufklärung von Straftaten herangezogen werden können.“ Das werde bei der nun ausgewählten Kameratechnik nicht der Fall sein.

Noch unklar ist, wie lange die aufgezeichneten Bilder gespeichert werden. Das müsse noch in Abstimmung mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten geklärt werden, sagte Wünschmann. In anderen Städten würden Bilder mindestens sieben bis höchsten 30 Tage gespeichert.

Klar ist aber, dass die Kameras bei angemeldeten Demonstrationen auf den beobachteten Plätzen ausgeschaltet werden. Denn das könnte als Eingriff in die Versammlungsfreiheit gewertet werden. Selbst für den Fall, dass bei solchen Versammlungen mit Krawallen oder anderen Straftaten zu rechnen sei, blieben die städtischen Kameras ausgeschaltet. „Denn“, so Wünschmann, „dann wäre es Sache der Polizei, zum Zwecke der Beweissicherung eigene mobile Kameras einzusetzen. Dafür ist die Polizei in solchen Lagen auch ausgerüstet.“