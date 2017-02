Hornbach schließt Ende 2017

Seit 1988 gibt es den Hornbach-Baumarkt am Kinzigheimer Weg. Ende des Jahres wird er geschlossen. Grund: Am jetzigen Standort gibt es keine Expansionsmöglichkeiten, und ein alternatives Grundstück konnte in Hanau nicht gefunden werden.

Großauheim - Nach knapp 30 Jahren ist Schluss: Der Hornbach-Baumarkt am Kinzigheimer Weg schließt voraussichtlich gegen Ende des Jahres seine Pforten. Grund seien fehlende Entwicklungsmöglichkeiten am jetzigen Standort. Von Dirk Iding

Den 41 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen Arbeitsplätze in Hornbach-Filialen in der Region angeboten werden. Über die Schließungspläne seien die Mitarbeiter am Mittwochabend im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert worden, teilte die Hornbach Baumarkt AG gestern in einer Pressemitteilung mit. 1988 wurde der Hornbach-Baumarkt in Hanau als bundesweit 21. Filiale der Kette eröffnet, damals mit einer durchaus beachtlichen Verkaufsfläche von gut 5 000 Quadratmetern. Heute reicht allerdings dieser Platz längst nicht mehr aus, um das gesamte Hornbach-Sortiment den Kunden zu präsentieren.

Mittlerweile betreibt die nach wie vor familiengeführte Aktiengesellschaft mit Sitz in Bornheim bei Landau in der Südpfalz 155 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern Europas. Die Filialen haben eine durchschnittliche Verkaufsfläche von 11.600 Quadratmetern. Zuletzt verzeichnete die Hornbach Baumarkt AG mit knapp 18.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro.

„In Hanau stoßen wir seit Jahren an unsere Grenzen. Wir würden unseren Kunden hier gerne das komplette Sortiment, sämtliche Services und attraktive Abteilungen wie unser Bad-Küchen-Center oder unseren Drive-In für Baustoffe anbieten. Leider haben wir am Standort Kinzigheimer Weg keine Möglichkeiten, den Markt entsprechend zu erweitern und umzubauen“, erklärte Wolfger Ketzler, Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG. In Hanau sei auch die Suche nach einem attraktiven Alternativstandort nicht von Erfolg gekrönt worden, so Ketzler.

Für Hanaus Stadtentwickler Martin Bieberle kam die gestrige Nachricht von der bevorstehenden Hornbach-Schließung nicht völlig überraschend. Seit gut zwei Jahren sei die Stadt im vertrauensvollen Dialog mit dem Unternehmen, so Bieberle: „Wir wussten, dass Hornbach vergrößern will, der jetzige Standort dafür aber keine Perspektive bietet.“ Letztlich sei es aber nicht möglich gewesen, der Hornbach Baumarkt AG auf Hanauer Gemarkung einen ausreichend großen Alternativ-Standort anzubieten.

Ein guter Einstieg für Heimwerker - Regale selber bauen Zur Fotostrecke

Auch von Seiten des Unternehmens wurde betont, dass die beabsichtigte Schließung des Baumarkts am Kinzigheimer Weg „keine Entscheidung gegen den Standort Hanau“ ist. „Wenn es in in der Brüder-Grimm-Stadt einen geeigneten Alternativ-Standort gäbe, stünden wir dem offen gegenüber“, betonte Unternehmenssprecher Florian Preuß auf Anfrage.

Hornbach plant die Schließung seiner Hanauer Filiale im vierten Quartal des laufenden Jahres. Wann genau das sein wird, hänge auch von Gesprächen mit dem Vermieter des jetzigen Standortes zusammen, erklärte Preuß, ohne Details über das Mietverhältnis nennen zu wollen. Auch bei der Stadt Hanau gibt es noch keine eigenen Überlegungen oder Anfragen zur künftigen Nutzung des Areals, erklärte Martin Bieberle. Klären müsse man zunächst, was aufgrund geänderter planungsrechtlicher Vorgaben – ein Stichwort ist die so genannte Seveso-Richtlinie – künftig überhaupt und in welcher Größe auf dem Grundstück angesiedelt werden könne.