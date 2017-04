Hund attackiert Rehbock

Großkrotzenburg - Ein Berner Sennenhund hat nach Mitteilung der Gemeinde Großkrotzenburg am 4. April einen Rehbock gehetzt und schwer verletzt. Das Reh musste schließlich von einem Jäger von seinen Leiden erlöst werden.

Der Rehbock war im Bereich zwischen Waitzwegbrücke, See und Schienen von dem Hund gejagt und immer wieder in Rücken, Hals und Hinterschenkel gebissen worden, heißt es in einem Pressebericht. Ein Passant habe versucht, den Hund zu vertreiben. Aufgrund dieses beherzten Einschreitens habe der Hund von dem Reh getrennt werden können. Der Sennenhund soll in Richtung B8 geflüchtet sein. Der Halter wurde nicht gesehen und hat sich bisher auch weder bei Polizei noch Gemeinde gemeldet.

Das Reh wurde später mit schweren Bissverletzungen an Hals, Rücken und Hinterschenkel gefunden. Ein Jäger konnte es nur noch von seinen Leiden erlösen. Die Gemeinde Großkrotzenburg appelliert vor dem Hintergrund dieses Vorfalls an die Hundehalter, ihre Tiere an der Leine zu führen.

Zudem weist sie auf die Brut- und Setzzeit hin. Diese bezeichnet die Zeit, in der Tiere brüten beziehungsweise Junge zur Welt bringen. Vom 1. April bis zum 15. Juli gilt eine besondere Aufsichtspflicht über Hunde auf und an allen Grünflächen. Wiesen, Felder und Wälder sind damit ebenfalls betroffen. Ein Verstoß gegen die Auflagen kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro durch das Forstamt geahndet werden, so die Gemeinde Großkrotzenburg. Die Maßnahmen während der Brut- und Setzzeit wurden mit der Begründung eingeführt, insbesondere Bodenbrüter und Jungtiere vor freilaufenden Hunden zu schützen.

Jedes Jahr entbrennt in den Kommunen der Region aufs Neue die Diskussion um die Anleinpflicht zur Brut- und Setzzeit, weil freilaufende Hunde Wildtiere erschrecken oder gar attackieren. In Obertshausen griff ein Hund einen Storch an, in Offenbach forderten Jäger erst kürzlich eine Leinenpflicht für Hunde. (cs.)