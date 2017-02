Hunderte warten auf Gina-Lisa

Hanau - Fast direkt aus dem australischen Dschungel mit Zwischenstopps in Frankfurt und Köln ins Untergeschoss des Forum Hanau: Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen mit Wohnsitz in Steinheim, hat eine lange Reise hinter sich. Von Dirk Iding

Und in der Brüder-Grimm-Stadt wurde sie gestern Abend von ihren Fans zum Teil sehnsüchtig erwartet. Mehrere hundert, meist jugendliche Fans, standen gestern Schlange, um der 30-jährigen Blondine einmal ganz nahe zu sein, die zuletzt in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star, holt mich hier raus...“ im Wettbewerb mit anderer C-Prominenz durchaus eine gute Figur machte, was nicht nur an ihrer erstaunlichen Oberweite lag. Zum erhofften Titel als „RTL-Dschungelkönigin“ hat es am Ende zwar dann doch nicht gereicht, aber so manchen neuen Fan mag die Wahl-Hanauerin durch ihren Auftritt in der Kakerlaken-Show, die in der Spitze bis zu 7,7 Millionen Zuschauer verfolgten, gewonnen haben.

+ Weiß, was sie ihren Fans schuldig ist: Gina-Lisa Lohfink hatte für alle, die zu ihr kamen, ein nettes Wort. © Iding Auch wenn sich die Faszination der Gina-Lisa Lohfink selbst für manchen Verehrer offenbar nicht so recht erklären lässt. So beantworteten drei junge Damen, die weit mehr als eine Stunde auf die 30-Jährige gewartet haben, auf die Frage, was denn an Gina-Lisa so toll sei, unisono: „Weiß nicht...“, aber eine schob dann doch noch nach: „Die ist cool!“

Okay, das muss reichen. Es reichte sogar dazu, dass die ersten Fans sich sage und schreibe dreieinhalb Stunden vor dem für 17.30 Uhr angekündigten Auftritt der 30-jährigen im Forum Hanau eingefunden hatten, um ja die ersten zu sein, die mit Gina-Lisa ein Selfie machen oder von ihr umarmt werden. Da fiellen dann die gut 45 Minuten, die die Lohfink „starlike“ zu spät zu ihrem früher „Autogrammstunde“ genannten Auftritt kam, auch nicht mehr ins Gewicht.

Zumal die schlanke Blondine mit der großen verspiegelten Sonnenbrille und den dicken Lippen weiß, was sie ihren Fans schuldig ist. Ohne Berührungsängste ging sie auf die jungen Leute hinter dem Absperrgitter zu, ließ sich in den Arm nehmen, gab Küsschen und stellte sich vor den in die Höhe gereckten Handys in Pose, ehe sie ihren Platz hinter dem Tisch einnahmen und dann doch geduldig und fast ein wenig altmodisch Autogramme gab.

