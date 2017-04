Illegale Sperrmüllentsorgung bleibt ein Ärgernis

Hanau - Zu einem illegalen Sperrmüllabladeplatz verwandelt sich zunehmend die Freifläche neben dem Sconto-Möbelmarkt an der Steinheimer Otto-Hahn-Straße.

In Nähe des zur Zeit im Bau befindlichen neuen Einkaufszentrums „Rondo“ haben unbekannte Zeitgenossen jede Menge Unrat zurückgelassen, der wohl aus Wohnungsauflösungen stammt. Ein weiterer Fall für die Mülldetektive des Hanauer Eigenbetriebs Infrastruktur Service (HIS), die sich bemühen, in dem Unrat Hinweise auf die vorherigen Besitzer zu finden, um diese gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen zu können. Wilde Müllablagerungen wie diese sind seit jeher ein Problem für die Hanauer Stadtreinigung. Das Wegwerfen von Sperrmüll in die Landschaft ist dabei umso unverständlicher, zumal die fachgerechte Entsorgung dieses Mülls in der Brüder-Grimm-Stadt kostenlos ist und seit einigen Wochen Sperrmüll auf Bestellung sogar von der Müllabfuhr zum Nulltarif von zu Hause abgeholt wird. Ein Service, der stark nachgefragt wird. (did)