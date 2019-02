Pioneer-Park: Jetzt geht es bald richtig los

Im Bereich Triangle Housing werden 17 Bestandsgebäude entkernt und umgebaut. Allein in diesen Gebäuden werden rund 370 Eigentumswohnungen entstehen.

Hanau – Auf Hanaus derzeit größter Baustelle geht es nun richtig los: Der Magistrat der Stadt hat gestern den Weg zur Baugenehmigung für einen Teilbereich des Pioneer-Parks Hanau geebnet.

„Damit können die Bauarbeiten dort vollumfänglich starten“, erklärt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Bereits Anfang nächsten Jahres könnten die ersten Bewohner in ihre neuen Wohnungen einziehen.

Im Bereich der Triangle Housing plant die Projektentwicklungsgesellschaft LEG Hessen-Hanau GmbH, wie berichtet, rund 500 Wohnungen. Etwa 370 davon entstehen als Eigentumswohnungen in den Bestandsgebäuden, die ehemals den amerikanischen Soldaten als Wohnstätten dienten. Dazu werden 17 Gebäude kernsaniert sowie mit Aufzügen vom Keller bis ins Dachgeschoss und mit Balkonen versehen. Auf Wohnflächen zwischen 60 und 130 Quadratmetern entstehen moderne 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen.

In diesem Bereich setzt die LEG ein innovatives Konzept des bezahlbaren Wohnens um. Die Wohnungen werden zu Preisen ab 2000 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich unter dem marktüblichen Preis verkauft – allerdings nur an Eigennutzer.

„Das Interesse an diesen Wohnungen ist riesengroß“, freut sich Dr. Marc Weinstock, Geschäftsführer der LEG Hessen-Hanau. Für mehr als 200 der Wohnungen lägen bereits feste Reservierungen vor. Die bauvorbereitenden Maßnahmen – von der Erschließung über die Entkernung – laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. In Kürze werden auch die Ausbauarbeiten beginnen können. Die Wohnungen im ersten Bauabschnitt sollen im ersten Quartal 2020 bezugsfertig sein.

Auf dem insgesamt rund 50 Hektar großen Areal des Pioneer-Parks sind insgesamt rund 1600 Wohneinheiten vorgesehen. Die LEG Hessen-Hanau beziffert die dafür vorgesehene Gesamt-Investitionssumme auf rund 500 Millionen Euro.

Auch auf dem Kernareal der ehemaligen Pioneer-Kaserne, die für die deutsche Wehrmacht erbaut und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2008 vom US-Militär genutzt wurde, geben sich die Bauarbeiter die Klinke in die Hand. Ein Großteil der ehemaligen Lagerhallen ist bereits abgerissen, Flächen sind entsiegelt worden, Gräben für die neuen Leitungen wurden ausgehoben. Auch hier sind die bauvorbereitenden Maßnahmen in vollem Gange. Mit der Baugenehmigung für diesen Teil des Geländes rechnet die LEG für Sommer diesen Jahres, dann sollen auch dort die Hochbauarbeiten starten.

Alle Infos zum Pioneer Park in Hanau finden Sie auf unserer Themenseite.

Für vereinzelte Kritik hatten die Baumfällungen in den vergangenen Wochen auf dem Gelände gesorgt. „Die LEG hat die Fällungen ordnungsgemäß beantragt, sie waren im übrigen auch dem Bebauungsplan im Rahmen der Offenlage zu entnehmen. Die zuständigen Stellen haben den Antrag mit den üblichen Auflagen genehmigt - dazu gehören insbesondere Neupflanzungen“, erklärt dazu Oberbürgermeister Claus Kaminsky und verspricht: „Am Ende sollen im Pioneer- Park rund 1100 Bäume stehen - 200 mehr als vor Beginn der Bauarbeiten.“

LEG-Geschäftsführer Weinstock verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass das Thema Nachhaltigkeit im Pioneer-Park Hanau eine zentrale Rolle spiele. Mehr als ein Fünftel der Gesamtfläche sei für Grünflächen eingeplant. „Darüber hinaus haben wir uns in Kooperation mit den Stadtwerken vorgenommen, ein nahezu CO2-neutrales Quartier zu entwickeln“, so Weinstock.

Pioneer-Kaserne: Blick hinter die Zäune Zur Fotostrecke

Die Stromerzeugung soll über ein zentrales Blockheizkraftwerk vor Ort, ergänzende Fotovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher erfolgen. Die Wärmeerzeugung soll vollständig im Pioneer-Park stattfinden. Geplant ist eine innovative Kombination aus Blockheizkraftwerk, Wärmepumpen, Solarkollektoren und Eisspeichern. Darüber hinaus wollen die Stadtwerke gemeinsam mit ihren Partnern auf dem Areal ein zukunftssicheres Glasfasernetz verlegen. Außerdem sollen innovative Mobilitäts-Angebote geschaffen werden, zum Beispiel Elektro-Car-Sharing-Modelle. (did)

Lesen Sie auch: Pioneer Park: Hanau ebnet Weg für Baustart