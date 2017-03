Tierische Retter lösen Hausnotruf aus

Klein-Auheim - Assistenzhunde sind vielseitig einsetzbar. Auch die Johanniter Unfallhilfe setzt in Kooperation mit dem in Klein-Auheim beheimateten „Hundezentrum im Main-Kinzig-Kreis“ auf die Hilfe und das Geschick von Vierbeinern.

Sie sollen darauf trainiert werden, den „Hausnotruf“ auszulösen, wenn Frauchen oder Herrchen in eine Notlage geraten. Schon lange suchten die Hunde-Trainer nach einer Notruf-Lösung, die auch von den Vierbeinern bedient werden kann – bis sie bei Tobias Winter landeten, dem Teamleiter Hausnotruf bei der Johanniter Unfallhilfe, Regionalverband Hanau & Main-Kinzig. Er entwickelte gemeinsam mit seinen Kollegen eine Art „Notrufsäule“, die auch von darauf trainierten Hunden bedient werden kann. Jetzt werden die am Hundezentrum ausgebildeten Assistenzhunde in einem speziellen Trainingsprogramm darauf geschult, im Ernstfall einen Notruf abzusetzen.

Grundsätzlich werden Assistenzhunde dafür ausgebildet, kranken oder behinderten Menschen den Alltag zu erleichtern. So werden Assistenzhunde beispielsweise darauf trainiert, das Licht ein und aus zu schalten, Türen zu öffnen, Gegenstände zu bringen oder Geräusche wie das Telefonklingeln anzuzeigen. Nun will das „Hundezentrum im Main-Kinzig-Kreis“ Hunde auch dazu befähigen, einen Notruf abzusetzen. Bislang fehlte dafür aber das richtige Trainingsgerät. Das haben nun Tobias Winter und sein Team entwickelt. Entstanden ist eine Art Notrufsäule und ein sogenannter Handicap-Adapter, die beide von Hunden bedient werden können. „Wir waren alle selber überrascht, wie gut das funktioniert“, freut sich Winter.

+ Tobias Winter hat mit seinen Kollegen ein Hausnotruf-System entwickelt, das auch von Hunden ausgelöst werden kann. © p In der Klein-Auheimer Hundeschule werden die Vierbeiner nun darauf trainiert, im Notfall an einem Zugseil zu ziehen oder den Handicap-Adapter zu drücken. Neben einer stationären Lösung für die eigenen vier Wände ist auch ein mobiles Gerät mit GPS-Ortung im Trainingsbetrieb. „Wenn Herrchen oder Frauchen in Not sind, können die Tiere so auch unterwegs schnell einen Notruf absetzen“, berichtet Winter. Der Notruf landet in der Hausnotrufzentrale der Johanniter, die Nachbarn oder Angehörige verständigt und – falls notwendig – Notarzt und Rettungsdienst benachrichtigt.

Das Hausnotruf-Team der Johanniter Unfallhilfe ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einsatz. Von der Kooperation mit der Klein-Auheimer Hundeschule erhoffen sich die Johanniter einen weiteren Kundenzuwachs in diesem Bereich.