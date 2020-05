Jugendtreffs öffnen schrittweise

Jugendtreffs in Hanau öffnen schrittweise - ein Angebot ist ein Puzzle-Leihservice.

In Hanau öffnen in der Corona-Krise Jugendtreffs schrittweise. Aber der Gesundheitsschutz hat Priorität: Zunächst gibt es viele Angebote im Freien und online.

Die Jugendtreffs in Hana u starten nach Corona-Schließung mit neuen Programmen

starten nach Corona-Schließung mit neuen Programmen Gesundheitsschutz hat auch bei Jugendarbeit höchste Priorität

hat auch bei Jugendarbeit höchste Priorität Die Angebotspalette in der Jugendarbeit in Hanau ist breit

Hanau – Ab Montag (25.05.2020) geht die städtische Jugendarbeit schrittweise wieder an den Start. Die meisten Jugendtreffs öffnen wieder ihre Pforten, viele Angebote finden aber zunächst noch im Freien statt oder auch online. „Wenn wir unsere Angebote in der städtischen Jugendarbeit nach der wochenlangen Schließung nun wieder aufnehmen, müssen wir das schrittweise tun“, macht Bürgermeister und Jugenddezernent Axel Weiss-Thiel (SPD) deutlich, dass die Stadt auch hier das Augenmerk auf den Gesundheitsschutz legt. Für den ersten Schritt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familien- und Jugendeinrichtungen Konzepte erarbeitet, die in erster Linie im Freien stattfinden oder als Online-Angebote laufen können. Daneben gibt es künftig die Möglichkeit, sich Spiele auszuleihen oder das althergebrachte Hobby der Brieffreundschaft zu pflegen.

Corona in Hanau: Jugendarbeit startet wieder und will mit Menschen ins Gespräch kommen

Darüber hinaus wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Stadtteilen unterwegs sein und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es sei daran gedacht, Kindern an der Haustüre oder am Fenster Geschichten vorlesen, „Gesprächsspaziergänge“ zu zweit zu unternehmen, Fahrräder gegen Pfand zu verleihen oder Sportangebote online zu stellen. Auch eine Hausaufgabenhilfe online über das Smartphone soll es geben.

Mit einer bunten Angebotspalette für Wolfgänger Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren startet das Familien- und Jugendzentrum Wolfgang (FJW), Lehrhöfer Straße 45, schon in der kommenden Woche. Montags bis freitags können künftig von 15 bis 18 Uhr Spiele und Puzzle kostenfrei ausgeliehen werden. Kinder unter sechs Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Während der Ausleihe können auch Ausmalbilder abgeholt werden. Die fertigen Bilder sowie die selbstgemalten Werke werden laminiert und an den Zaun des FJWs gehängt.

Jugendarbeit in Hanau: Gemeinsames Corona-Masken-Nähen

Als weitere Möglichkeit ermuntern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kinder und Jugendlichen zum Briefeschreiben. Adressaten können das Team im Familien- und Jugendzentrum oder auch noch nicht bekannte Gleichaltrige sein. Die Abgabe und die Abholung von Briefen ist ebenfalls während der Spiel- und Puzzleausleihe möglich oder über den Briefkasten am Zaun des Familien- und Jugendzentrums.

Auch das Mehrgenerationenhaus Fallbach, Reichenberger Straße 59, hat bereits mit Erfolg seine erste „Online-Mädchengruppe abgehalten und viele „Türklinkengespräche“ geführt. Unter der Überschrift „Offenes Ohr“ steht das Team für Telefonberatungen zur Verfügung. Schließlich gibt es auch hier und im Lamboypark, Lamboystraße 33a, eine Spieleausleihe. Beratungsangebote und Streetwork im Stadtteil stehen ebenso auf dem Programm. Das Familien- und Spielhaus, in der Marienkirchgasse 4, bietet in kleinerem Umfang sozialpädagogische Förderung, Beratung, gemeinsames Lernen, Bewegungsangebote und gemeinsames Spielen an.

Im Stadtteilzentrum Süd Ost, Akademiestraße 2-5, ist demnächst Maskennähen angesagt. Dies sollen ab nächster Woche vor Supermärkten verteilt werden. Darüber hinaus möchte man im Stadtteil unterwegs sein und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Das Jugendbildungs- und Kulturzentrum Hans Böckler, Sandeldamm 19, bleibt vorerst geschlossen, da sich der Ärztliche Bereitschaftsdienst bis auf Weiteres im Haus eigerichtet hat. Die MitarbeiterInnen der Aufsuchenden Jugendarbeit sind jedoch im öffentlichen Raum unterwegs und für alle Anliegen, Beratung und präventiven Jugendschutz erreichbar.

Darüber hinaus laufen die Planungen für ein gesamtstädtisches Sommerprogramm „Ferien daheim“, für Kinder, Jugendliche und Familien, an deren Planung und Durchführung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familien- und Jugendarbeit beteiligt sind. Für mehr Informationen zu den Angeboten steht der Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendarbeit, Thomas Boeuf, als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist telefonisch unter 06181 -1800625 oder per E-Mail unter thomas.boeuf@hanau.de erreichbar.

did