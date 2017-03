Stadtratsposten: Kandidaten-Frage sorgt für Wirbel

Hanau - Während der Hanauer Stadtrat Andreas Kowol (Grüne), der bekanntlich zum 1. April neuer Umwelt- und Verkehrsdezernent in Wiesbaden werden soll, bereits in der Landeshauptstadt bei öffentlichen Terminen Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit erläutert, schlägt in Hanau die Diskussion um seine Nachfolge intern heftige Wellen. Von Christian Spindler und Dirk Iding

Dass sich die drei kleinen Partner Grüne, BfH und FDP, wie im Koalitionsvertrag mit der SPD vorgesehen, so ohne weiteres auf einen Personalvorschlag einigen können, ist momentan nicht in Sicht. Im Gegenteil. Dass der FDP-Fraktionschef Thomas Morlock, der am Freitag unerwartet für den Stadtratsposten ins Gespräch gebracht wurde (wir berichteten), nun sein Interesse auch öffentlich bekundet, macht die Situation in der FDP nicht einfacher. Bei den Liberalen könnte es zu einem Machtkampf zwischen Parteichef und Ex-Stadtrat Dr. Ralf-Rainer Piesold, der momenten im Rathaus die Stabsstelle Digitale Infrastruktur bekleidet, und dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Morlock kommen. „Ich bin bereit und würde für den Stadtratsposten zur Verfügung stehen“, sagte dieser gestern auf Anfrage. Der 56-Jährige gehört der Stadtverordnetenversammlung seit 2003 an. Er kandidierte zwar für die FDP und führt die Fraktion, ist aber kein Parteimitglied.

Seine Ambitionen kommen nicht nur für viele politischen Beobachter überraschend, sondern offenbar auch für die FDP und für Dr. Piesold, der bereits seit Bekanntwerden des Kowol-Wechsels als Stadtrat ins Spiel gebracht wurde und den Posten wohl gerne hätte. Gegenüber unserer Zeitung sprach Piesold sich dafür aus, dass eine Mitgliederversammlung der FDP über die Kandidatenfrage entscheidet. „Das ist unabdingbar.“ Zudem gelte es, mit den Koalitionspartnern „Verfahrensfragen zu klären“.

Lesen Sie dazu auch: Wer folgt auf Kowol? Derweil gibt man sich bei den BfH nach der Fraktionssitzung am Montagabend in Personalfragen wortkarg. Fraktionsvorsitzender Oliver Rehbein (50) - er ist beruflich bei der Stadt Frankfurt tätig - will sich nicht äußern. Ihm wird schon seit längerem nachgesagt, dass auch er den hauptamtlichen Stadtratsposten anstrebt. Diese Woche ist eine turnusmäßige BfH-Mitgliederversammlung anberaumt. Unschwer zu vermuten, dass auch die Stadtratsfrage diskutiert wird. In der Koalition von SPD, Grünen, BfH und FDP haben die Sozialdemokraten 20 Parlamentssitze, die Grünen 5 und die beiden anderen je 4; wobei die BfH wegen ihres knapp besseren Kommunalwahlergebnisses im Vergleich zur FDP ein leichtes Übergewicht für sich reklamiert.

Und die Grünen? Sie werden der Verlust ihres hauptamtlichen Stadtratspostens wohl kaum einfach hinnehmen. Diese Woche stehen Beratungen an. Zuletzt hielten sich die Grünen bedeckt, beklagten aber öffentlich, dass es ihnen nicht gelungen war, sich im Koalitionsvertrag die Stadtratsstelle über 2019 hinaus zu sichern. Gut möglich, dass die Grünen bei den Gesprächen einen eigenen Stadtratskandidaten nominieren. Und falls sie ihren Kandidaten nicht durch bekommen und sich nicht mit den Koalitionspartnern einigen können, wird ein Ausstieg aus dem Bündnis als Option gehandelt.

Von der bevorstehenden Stadtratswahl profitiert Stadtrat Axel Weiss-Thiel (SPD). Denn seine ursprünglich erst für 2019 vorgesehene Wahl zum Bürgermeister muss nun vorgezogen werden, da die Hauptsatzung besagt, dass der hauptamtliche Magistrat aus dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und einem Stadtrat besteht. Um einen Nachfolger für Kowol wählen zu können, muss zunächst Stadtrat Weiss-Thiel zum Bürgermeister gewählt werden. Das wird wohl in der Mai-Sitzung des Stadtparlaments geschehen.

