Kanu löst Großeinsatz auf Main aus: Suche nach Personen eingestellt

Suchaktion auf dem Wasser

+ © Marwin Stephan / 5VISION.NEWS Ein herrenloses Kanu löste einen Großeinsatz auf dem Main bei Hanau (Main-Kinzig-Kreis) aus. © Marwin Stephan / 5VISION.NEWS

Autor Hannah Köllen

Weitere schließen

Ein Kanu hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DLRG auf dem Main gesorgt. Die Suche nach Personen blieb erfolglos.

Hanau - Zu einer großen Such- und Rettungsaktion ist es am Mittwochabend (5 April) am Mainabschnitt unterhalb des Schlosses Philippsruhe in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) gekommen. Gegen 20 Uhr wurden Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei gerufen. Vor Ort soll ein Kanu gekentert sein und treibe weiter auf dem Main, allerdings seien keine Personen mehr zu sehen, sagten Passanten.

Sofort begann eine große Rettungs- und Suchaktion, um mögliche Personen aus dem Main zu retten. Boote, Fahrzeuge mit Wasserrettern und Fußtrupps machten sich auf den Weg zur angegebenen Einsatzstelle.

Keine Person im Main gefunden - Feuerwehr bricht Suche ab

Vor Ort bestätigte sich die Aussage mit dem Kanu, welches herrenlos auf dem Main trieb, allerdings konnte keine Person im Wasser gefunden werden. Auch nach umfangreicher Suche mit Booten der Feuerwehr und DLRG war die Suche ohne Erfolg.

Nach sorgfältiger Suche sei der Einsatz gegen 21:15 Uhr abgebrochen worden, teilte die Feuerwehr mit. An dem Einsatz beteiligt waren der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr zusammen mit den Einsatzabteilungen Großauheim, Klein-Auheim, Steinheim, Hanau Mitte sowie Kräfte der Feuerwehr Maintal und die DLRG.

Weiterer Einsatz für Feuerwehr in Hanau

Kurz nach diesem Einsatz wurde die Feuerwehr Hanau parallel zu einer Feuermeldung in einer Küche alarmiert. Zu diesem Einsatz wurden mehrere Löschfahrzeuge sowie eine Drehleiter entsannt. Der Rettungsdienst musste eine Person aufgrund von Brandgasen versorgen.



An beiden Einsatzstellen waren zusammen ca. 160 Einsatzkräfte im Einsatz. Darunter die Feuerwehr Hanau, Taucher aus Maintal, die DLRG Ortsgruppe Hanau sowie Rettungsdienst und Polizei.

Erst am Montag (3. April) hatte es in Hanau einen großen Einsatz für die Polizei gegeben. Ein Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung machen, dabei wurden acht Menschen teils schwer verletzt. (hko)