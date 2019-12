An der Kapazitätsgrenze

Hanauer Tafel versorgt 2000 Bedürftige mit Lebensmitteln

+ Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hanauer Tafel bereiten alles vor, bevor die ersten Tafel-Kunden an der Reihe sind. Neben frischem Obst und Gemüse gibt’s hier unter anderem auch Backwaren und Milchprodukte. Fotos: Reus

Hanau – Gut 20 Menschen warten an diesem Tag schon vor dem Eingang der Hanauer Tafel am Johanniskirchplatz 7. Obwohl die Tafel selbst erst in einer viertel Stunde ihre Türen öffnet, hoffen sie, so an die besten verfügbaren Lebensmittel zu kommen, wie ein Kunde berichtet. VON LUKAS REUS