Skrupellose Besitzer setzen Katze einfach aus

Hanau - Schockiert waren die Mitarbeiter des Hanauer Tierheims und die Helfer des Hanauer Tierschutzvereins Hanau und Umgebung, der das Tierheim betreibt, über einen Fund, den ein Tierpfleger am Donnerstag auf dem Weg zu Arbeit machte.

Skrupellose Menschen hatten in der Nacht einfach eine Katze an der Landstraße Richtung Dörnigheim gegenüber des Tierheims ausgesetzt. Das Tier saß mitsamt seiner Katzentoilette, in einer geschlossenen Box und musste - bei Temperaturen um die 2 Grad - vermutlich die ganze Nacht so ausharren, schildern die Tierschützer. Wer Angaben zu der ausgesetzten Katze machen kann, wird gebeten, sich mit dem Hanauer Tierheim unter der Telefonnummer 06181 45116 in Verbindung zu setzen. (lho)