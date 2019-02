Keim-Alarm in Hanau: Krankes Frühchen in andere Klinik verlegt

Das kranke Frühchen ist in eine andere Klinik verlegt worden.

Hanau – Schlechte Nachrichten vom Klinikum Hanau: Das Frühchen, das sich dort einen gefährlichen Keim eingefangen hatte, ist immer noch nicht genesen. Deshalb wurde es für spezielle Therapie in eine andere Klinik verlegt.

Wie bereits berichtet, waren vier Frühgeborene auf der neonatologischen Intensivstation des Klinikums Hanau am Keim Enterobacter cloacae erkrankt. Drei dieser Kinder gelten als genesen, zwei davon wurden bereits entlassen. Eines der Kinder wird aktuell aufgrund seiner Frühgeburt weiter im Klinikum Hanau betreut und steht ebenfalls vor der Entlassung nach Hause.

Das Frühgeborene, das sich im kritischen Zustand befand, wurde inzwischen für eine spezielle Therapie in eine andere Klinik verlegt. Die Betreuung des Frühchens vor Ort findet derzeit in einem eigenen, abgetrennten Bereich einer anderen Intensivstation im Hauptgebäude statt. Durch den zeitlich begrenzten Umzug ist es möglich, dort auch wieder weitere kranke Neugeborene zu versorgen.

Keimquelle ist weiterhin ungeklärt

Zeitgleich wird die neonatologische Intensivstation in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt für die Wiedereröffnung vorbereitet. Die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen der Station, sowie vorgezogene Modernisierungsarbeiten, werden spätestens in fünf Wochen abgeschlossen sein, teilte das Klinikum Hanau mit. Trotz umfassender Untersuchungen der hauseigenen Krankenhaushygiene unter Einbeziehung externer Experten, ist die Keimquelle weiterhin ungeklärt.

Bei dem nachgewiesenen Keim handelt es sich um Enterobacter cloacae, einem Bakterium, das zur normalen Darmflora erwachsener Menschen gehört. Direkt nach aufkommendem Verdacht wurden alle in dieser Situation erforderlichen Hygienemaßnahmen sowie Maßnahmen zur Bestimmung des Ausmaßes und der Ursachenfindung in die Wege geleitet, teilte das Klinikum mit. Das geschah unter Führung des eigenen Krankenhaushygienikers in enger Abstimmung mit dem umgehend informierten Gesundheitsamt und externen Experten. (chw)

