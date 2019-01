Keim-Alarm in Hanau: Frühchen kämpft um sein Leben

Hanau – Der Zustand eines Frühchens im Klinikum Hanau ist weiterhin kritisch. Es ist eins von vier Babys, die Mitte Januar auf der Neonatologischen Intensivstation am Keim Enterobacter cloacae erkrankt ist.

Leider hat sich nun unerwartet sein Zustand verschlechtert, teilte das Klinikum Hanau mit. Das Team tue alles in seiner Macht Stehende, um ihm zu helfen. "Das Baby ist aktuell stabil, aber weiterhin in einem kritischen Zustand", erklärte eine Sprecherin des Klinikums auf Nachfrage. Es sei außerdem schwierig, eine Prognose zum Gesundheitszustand abzugeben.

Die behandelnden Ärzte stehen weiterhin im engen Kontakt mit den Eltern. „Die aktuelle Situation beschäftigt uns alle sehr. Unser Fokus liegt jetzt auf dem Wohl des kleinen Patienten“, sagt Volkmar Bölke, Geschäftsführer des Klinikums.

Insbesondere bei Frühgeborenen stellt sich eine sichere Prognose immer als schwierig dar, so das Klinikum. Aufgrund ihrer Unreife sind sie besonders anfällig für Krankheiten mit schwerem Verlauf. Die drei anderen Kinder zeigen weiterhin keine Symptome, sie liegen weiter in Einzelzimmern und die Sicherheitsvorkehrungen werden aufrechterhalten. Sie wurde gleich zu Beginn mit Antibiotika behandelt. Wieso die Behandlung bei den drei anderen Frühchen erfolgreich war, und bei dem derzeit infizierten nicht, konnte das Klinikum auf Nachfrage nicht erklärten.

Bei dem nachgewiesenen Keim handelt es sich um Enterobacter cloacae, einem Bakterium, das zur normalen Darmflora erwachsener Menschen gehört.

Direkt nach aufkommendem Verdacht wurden alle in dieser Situation erforderlichen Hygienemaßnahmen sowie Maßnahmen zur Bestimmung des Ausmaßes und der Ursachenfindung in die Wege geleitet, teilte das Klinikum mit. Das geschah unter Führung des eigenen Krankenhaushygienikers in enger Abstimmung mit dem umgehend informierten Gesundheitsamt und externen Experten.

Das Klinikum Hanau sieht sich erstmals in der jahrzehntelangen Geschichte der Neonatologie mit einer solchen Situation konfrontiert. Das Klinikum arbeitet direkt mit dem Gesundheitsamt und unabhängigen externen Experten zusammen, um schnellstmöglich die Ursache zu finden. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden alle Betroffenen sowie die Öffentlichkeit darüber informiert.

Zurzeit werden keine weiteren Kinder auf die neonatologische Intensivstation aufgenommen. Diese Sicherheitsmaßnahmen im Klinikum sind erforderlich, um eine Keimbesiedlung bei anderen Patienten zu verhindern. (chw)