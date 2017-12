Keine Überraschung bei Abstimmung über Umbau des Kirchplatzes

Der Platz an der Wallonisch-Niederländischen Kirche in Hanau

Hanau - Nein, neue Argumente waren es nicht, die am Montagabend im Stadtparlament vor der Abstimmung über die Umgestaltung des Platzes an der Wallonisch-Niederländischen Kirche vorgetragen wurden.

In der monatelangen Diskussion war schließlich schon alles gesagt worden, zudem war der Abstimmung eine parlamentarische Ausschussberatung vor-ausgegangen. Und auch die Abstimmung brachte keine Überraschung, sondern eine breite Mehrheit von 44 Stadtverordneten für den Umbauplan, der eine neue Grünanlage an der Doppelkirche vorsieht sowie den Erhalt von 46 Kurzzeitparkplätzen an der Französischen Allee. Nur der Vertreter des Forums Gemeinsamens Hanau lehnte (FGH) die Planung ab. Die Grünen, die eigentlich auch gegen den Erhalt von Kurzeitparkplätzen sind, enthielten sich. Ein „Nein“ hätte einen Verstoß gegen den Koalitionsvertrag mit SPD, BfH und FDP bedeutet.

Sprecher fast aller Fraktionen nutzten die Stadtverordnetensitzung, um nochmals ihre Positionen darzulegen. Hildegard Geberth (CDU) hob die städtebauliche Aufwertung des Bereichs hervor, begrüßte, dass als Kompromiss 46 Kurzzeitparkplätze bestehen bleiben, mahnte aber zugleich an, die versprochene Verkehrsberuhigung durch Kontrollen zu gewährleisten. Für die FDP unterstrich Marion Oberesch, dass ihre Fraktion hinter der Magistratsvorlage stehe und sich somit „gegen die Sichtweise von Dr. Ralf-Rainer Piesold wendet“. Der Hanauer FDP-Chef war unlängst öffentlich dafür eingetreten, dass alle Parkplätze zurückgebaut werden, um eine Beruhigung des Quartiers zu erreichen, wie es auch Anwohnern gefordert hatten.

Grünen-Sprecher Stefan Weiß prognostizierte, dass der Kompromiss aus Verkehrsberuhigung und der Forderung der Marktbeschicker nach Stellplätzen in dem Bereich in der Praxis nicht funktionieren werde: „Viele Autofahrer werden weiterhin versuchen, dort einen der Parkplätze zu bekommen.“ Und Robert Erkan (FGH) zitierte Protokolle aus früheren Beratungen, wonach es ursprünglich in dem Quartier nur noch Anwohnerparken geben sollte.

Der Kirchplatz wird bis Ende 2020 für sechs Millionen Euro umgebaut. (cs.)