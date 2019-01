Kinzigheimer Weg: Skandal um die Siedlung geht weiter

Hanau – Der Skandal um die Siedlung am Kinzigheimer Weg nimmt einfach kein Ende. Von Christian Spindler

Zerstörte Fenster und Türen, bergeweise Müll, Kupferkabeldiebstähle, verschmierte Fassaden, Mieter zeitweise ohne Strom – die Zustände werden immer schlimmer, die Siedlung schräg gegenüber des Schwab-Versands droht regelrecht im Chaos zu versinken. Dieser Tage musste sogar die Feuerwehr anrücken, nachdem dichter Rauch aus dem Dachgeschoss eines der 13 Häuser drang.

Die meisten Gebäude stehen mittlerweile leer. Nur wenige Mieter wie Claudia und Michael Zirkel harren noch aus. Sie sind traurig und wütend und hilflos. „Man kann sich nicht wehren“, sagten sie in einem Bericht des Magazins „defacto“ im Hessen-Fernsehen.

+ Kaputte Scheiben, aufgebrochene Türen: Die Verwahrlosung nimmt immer mehr zu. Kögel Seit zehn Jahren währt die unsägliche Geschichte um die Siedlung, nachdem die Stadt die Gebäude 2009 an einen privaten Investor verkauft hatte. Statt zu sanieren, veräußerte der kurzerhand weiter. Fünf Eigentümerwechsel gab es seither, mit immer größeren Millionensummen. Um was es dabei offenkundig geht, machte Oberbürgermeister Claus Kaminsky einmal mehr klar: „Das ist pure Spekulation.“

Vor dem Stadtparlament stellte der Rathauschef am Montagabend die jüngste Entwicklung dar. Immer wieder hätten städtische Ämter Verfügungen herausgegeben. Es geht um Straßenreinigung, Abfälle und und und. Dreimal mussten städtische Müllwerker anrücken, um den gröbsten Unrat vom Gelände zu holen – jeweils zwischen 340 und 590 Kilo. Der Eigentümer, die Dolphin Capital 214 (Langenhagen), habe auf Verfügungen und Mahnungen nicht reagiert.

Ende des Jahres waren in der Siedlung Kupferdiebe vor Ort, sie wollten Kabel stehlen. In der Folge hatten Mieter in einem Gebäude keinen Strom. Die Hausverwaltung soll sich laut Medienberichten wenig kooperativ gezeigt haben.

+ Kaputte Scheiben, aufgebrochene Türen: Die Verwahrlosung nimmt immer mehr zu. © Kögel Nach dem so vieles ins Leere gelaufen ist, angesichts der „zunehmenden Verwahrlosung“ (Kaminsky) und des jüngsten Brandes, sieht sich die Stadt nun zum Handeln gezwungen, auch wenn gerichtlich in der Vergangenheit beschieden worden war, dass für die Sicherung der Anlage allein der Eigentümer zuständig sein. Weil der untätig ist, müsse die Stadt nun aus Sicherheitsgründen tätig werden, so Kaminsky: „Wir machen jetzt zu.“ Will heißen: Die an den leeren Gebäuden aufgebrochenen Türen und Fenster werden dichtgemacht. Nur noch die verbliebenen Mieter sollen reinkommen.

Seit mehr als eineinhalb Jahren liegt die Stadt Hanau mit dem Eigentümer Dolphin Capital im Rechtsstreit, nachdem sie ein Vorkaufsrecht geltend gemacht hat und die Siedlung zum Verkehrswert zurückkaufen will. Dagegen klagt Dolphin.

Zuletzt sollte die Siedlung nochmals veräußert werden. Beim Käufer soll es sich um eine Briefkastenfirma handeln. Dolphin erwecke zwar den Eindruck, dass es einen Eigentümerwechsel gegeben habe, sagte Kaminsky, „die Übertragung hat aber nicht stattgefunden.“ Diese sei wegen des Vorkaufsrechts der Stadt, das durch einen Grundbucheintrag manifestiert worden sei, gar nicht möglich.

Das Landgericht Darmstadt muss entscheiden. Ein Termin steht aber seit eineinhalb Jahren aus. Immerhin habe das Gericht, so Kaminsky, vor einer Woche vom Gutachter einen Sachstandsbericht angefordert.