Schnee-Eule Knut hat es überstanden

Klein-Auheim - Aus dem Klein-Auheimer Wildpark Alte Fasanerie gibt es Neues über die Schnee-Eulen zu berichten. Ein alter Bekannter ist in die Schnee-Eulen-Voliere zurückgekehrt, zwei Neue sind dort eingezogen.

Wie das Wildpark-Team gestern mitteilte, konnte Schnee-Eule Knut nach einer wochenlangen Behandlung in einer Tierarztpraxis wieder in sein altes Quartier zurückkehren. Zu Knuts Überraschung waren dort inzwischen zwei weitere Schnee-Eulen-Männchen eingezogen, die aus einem Vogelpark an die Fasanerie abgegeben wurden, da die dortige Haltung nicht mehr modernen Ansprüchen entsprach. Willi und Sven heißen die beiden Neuen, so wurden sie von den beidem im Wildpark zur Zeit tätigen FÖJ-lern getauft.

Weltweit gibt es circa 200 Eulenarten, davon leben nur 13 in Europa, von der Zwergohreule, die in Südeuropa lebt bis zur Schnee-Eule in Nordeuropa. Dabei haben Schnee-Eulen ein extrem weites Verbreitungsgebiet. Sie leben in der Nähe des Polarkreises, in der Tundra von Island, Sibirien, Kanada, Alaska, der Arktis und Nordeuropa. Ihr Vorkommen ist stark von den Bestandsschwankungen der Lemminge, ihrer Hauptnahrung, abhängig.

Schnee-Eulen sind perfekt an ein Leben in Schnee und Eis angepasst. Sie lieben offene Landschaften, übersichtliches Gelände. Schnee-Eulen suchen keine Deckung, sondern sitzen meist auf kleinen Erhöhungen und jagen tagsüber und in der Dämmerung von bodennahen Ansitzen aus. Ihr Bestand wird auf 250.000 Tiere geschätzt. Schnee-Eulen werden in freier Wildbahn bis zu 15 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 28 Jahre alt.

Das Besondere an der Schnee-Eule ist ihre Fähigkeit, arktische Winter problemlos zu überstehen. Gefährlich wird der Eule nicht die Kälte, sondern der Klimawandel. Dies musste auch der Wildpark schmerzhaft erfahren, denn beide Schnee-Eulen, die erst im vergangenen Jahr ihr neues Heim bezogen hatten, sind an so genannten Plasmodien erkrankt. Elfi ist daran gestorben. Knut hat die langwierige Behandlung überstanden, was aber nicht heißt, dass er nun immun dagegen geworden ist. Plasmodien werden durch Stechmücken übertragen, von denen es auch im Wildpark nur so wimmelt. (did)