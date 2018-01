Gotteshaus in Klein-Auheim mit Café?

Weil bei Gottesdiensten oft viele Plätze in der katholischen Pfarrkirche in Klein-Auheim leer bleiben, will man die Zahl der Bänke im Zuge des Umbaus deutlich reduzieren.

Klein-Auheim - Die katholische Pfarrkirche von St. Peter und Paul in Klein-Auheim wird im Oktober 150 Jahre alt. Im Vorfeld des Jubiläums wird über eine Renovierung des Gotteshauses beraten. Von Holger Hackendahl

Nun wurden bei einer Zusammenkunft von Gemeindemitgliedern weitere Ideen und Anregungen für die Innenrenovierung gesammelt. Ein Ergebnis: Die Zahl der Plätze soll im Zuge des Kirchenumbaus deutlich reduziert werden. Vor allem der Wunsch nach mehr Miteinander und die Stärkung der Gemeinschaft liegt vielen Gemeindemitgliedern am Herzen. Denn in der Regel verlieren sich die Gottesdienstbesucher auf den mehr als 450 Besuchern Platz bietenden Kirchenbänken. Wie eine Erhebung im vergangenen Quartal ergab, kamen – abgesehen von Heilig Abend – nur an zwei weiteren von 33 Gottesdiensten mehr als 200 Besucher in die Klein-Auheimer Kirche. „Mit 200 Sitzplätzen könnten Sie hier sehr gut leben“, empfahl Tobias Dulisch, Referent für Lithurgie des bischöflichen Ordinariats des Bistums Mainz eine Reduzierung der Kirchenbänke.

+ Tobias Dulisch vom bischöflichen Ordinariat stellte Beispiele von Kirchenumbauten vor. © Hackendahl Dulisch lieferte in einem Vortrag auch Beispiele von Umbauten in anderen Kirchen, unter anderem in Mainz, Homberg-Ohm, Nieder-Erlenbach, Büdingen und Hildesheim, die Anregungen für eine Umgestaltung des Kircheninneren geben könnten. Auch aus Reihen der 60 Pfarreimitglieder kamen bei dem Treffen Vorschläge und Wünsche zur baulichen Veränderung. Einige wollen die kirchliche Gemeinschaft gestärkt sehen etwa durch die Einrichtung eines Kirchencafés im hinteren Teil des Gotteshauses, „um miteinander ins Gespräch zu kommen, denn nach dem Gottesdienst eilen viele fast schon fluchtartig nach Hause“, wie Maria Dehmer festgestellt hat. „Dabei wäre es so schön, Gemeinschaft entstehen und den Gottesdienst nachwirken zu lassen.“

Vieles ist in dem Gotteshaus in die Jahre gekommen, bauliche Veränderungen vor allem innen müssen angegangen werden, ist man sich einig. Doch wie? Hierüber herrscht Uneinigkeit. Einige wollen die „zu vielen Kirchenbänke“ vor allem in den Seitenschiffen und im hinteren Teil der Kirche reduziert wissen, auch um den dort hängenden Kreuzweg besser zur Geltung kommen zu lassen. Andere wollen dies eben nicht, da „die Kirchenbänke auch irgendwo zwischengelagert werden müssen, wenn es irgendwann mal wieder mehr Gottesdienstbesucher in die Kirche ziehe“. Der Kirchenbau müsse für geringe und größere Besucherströme geeignet sein.

Fest eingeplant ist inzwischen der Bau einer neuen Behindertenrampe am Seiteneingang. Er soll auch schon bald umgesetzt werden. Bemängelt wurde neben einem zu dunklen Eingangsbereich vor allem die schlechte Beheizung der Kirche. Laut Pfarrer Olaf Schneider werde sie aber nach wie vor „mit 15 Grad so beheizt wie früher – auch wegen der Luftfeuchtigkeit für die Orgel“.

Ein junges Pfarreimitglied regte an, die Wände mit frischem Weiß zu streichen. Eine Dame empfahl, die vorderen Bänke mit Sitzheizkissen auszustatten, wie sie es in Bayern erlebt habe. Referent Tobias Dulisch zeigte anhand von anderen Kirchenumbauten, wie der Altar mehr in die Mitte des Gotteshauses gerückt werden könnte und dann beidseitig von Kirchenbänken umgeben sei. In Klein-Auheim sei dies wegen der Raumaufteilung und der vielen Säulen aber nur schwer umzusetzen, meinte Winfried Schroth, Mitglied der Verwaltungsrats.

„Seit 2014 beschäftigen wir uns im Verwaltungsrat mit dem Kirchenumbau. Es ist wie das Bohren von dicken Brettern“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Hans F. Schwab. Die Beleuchtung sei ein wesentlicher Punkt, auch ein neuer Farbanstrich sei nötig, sagte er. „Und wir müssen die Beschallung erneuern und können uns außerdem vorstellen, den Windfang zu vergrößern.“