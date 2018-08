Klein-Auheimer Lidl-Filiale wird nach Umbau wiedereröffnet

Bis zur letzten Minute wird im und um den umgebauten Lidl an der Geleitstraße gearbeitet: Ab Donnerstag ist die Filiale wieder geöffnet.

Klein-Auheim - Rund um und in der völlig neugestalteten und erweiterten Lidl-Filiale an der Klein-Auheimer Geleitstraße wurde gestern noch eifrig gewerkelt. Die Zeit drängt: Denn schon übermorgen wird Wiedereröffnung gefeiert. Von Dirk Iding

Die Kundinnen und Kunden erwartet ein runderneuerter Supermarkt. „Eine moderne Filiale mit viel Tageslicht für ein angenehmes Einkaufserlebnis“, verspricht Lidl-Verkaufsleiter Bruno Niedermaier. Bereits seit 19 Jahren gibt es den Lidl an der Geleitstraße. Nun wird er sich nach einer mehrwöchigen Sanierung, während der die Filiale geschlossen blieb, in einer deutlich veränderten Optik den Kunden präsentieren. Und die Verkaufsfläche ist um rund 180 Quadratmeter auf nunmehr 1150 Quadratmeter gewachsen. Dadurch, so Niedermaier, sei mehr Platz für eine ansprechende Warenpräsentation geschaffen worden. Inklusive der Nebenflächen misst das Gebäude fast 1800 Quadratmeter Grundfläche.

Unter anderem wurde ein neues Backregal eingebaut, die Filiale erhielt einen neuen Fliesenfußboden, eine neue Decke und einen neuen Anstrich der Wände. Umgebaut wurde auch der Pfandraum sowie der Persona- und Sanitärbereich. Auch der Außenbereich des insgesamt 5000 Quadratmeter großen Grundstücks wurde neu gestaltet. Die Fassade erhielt eine neue, optisch modern wirkende Verkleidung, eine neue Einkaufswagenbox wurde errichtet und die insgesamt 78 Kundenparkplätze neu gestaltet.

Aber auch im technischen Bereich hat sich einiges getan. So wurde das Gebäude energetisch saniert. Die alte Heizung wurde gegen moderne Brennwerttechnik ausgetauscht, die Elektrik wurde komplett erneuert und eine effizientere Gebäudesteuerung werde, so teilte das Unternehmen mit, für einen deutlich reduzierten Stromverbrauch sorgen. Neben einer effektiven Wärmedämmung wurde auch die Lüftungsanlage erneuert und die komplette Beleuchtung wurde auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt.

Die Klein-Auheimer Lidl-Filiale wird montags bis samstags täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet haben. Anlässlich der Wiedereröffnung am kommenden Donnerstag, 16. August, gibt es einige besondere Aktionen, unter anderem die kostenfreie Verkostung von Kaffee und Backwaren. Und für die kleinen Besucher ist am Samstag, 18. August, Kinderschminken angesagt.