Kleine Gicklerin mit großem Spaß

Steinheim - Charlotte Gramann hat ein besonderes Hobby. Die Achtjährige hilft ihrem Vater Matthias, einem begeisterten Geflügelzüchter, beim Ausbrüten der Eier in einer Brutmaschine und vor allem bei der Aufzucht der Küken. Von Holger Hackendahl

Derzeit schlüpfen Bielefelder Kennhühner, eine Großhuhnrasse. Frühlingszeit ist Kükenzeit bei den Gramanns. Matthias Gramann ist ein passionierter Gickler. Sechs Jahre lang war er Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Steinheim-Nord. Regelmäßig ist er mit seinen Tieren auf Zuchtschauen vertreten. Und was er im kommenden Herbst den Preisrichtern vorstellt, wird in diesen Tagen gerade geboren. Mehrmals täglich kontrolliert Matthias Gramann derzeit seine Brutmaschine hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die konstant bei 60 Prozent liegen muss. Im automatischen Brüter, in dem mittels Motor im Zwölf-Stunden-Takt die Eier gewendet werden, werden die braunen Kennhuhn-Eier 21 Tage lang bei einer Temperatur von 38,5 Grad ausgebrütet.

„Nach einer Woche durchleuchte ich die Eier mit einer speziellen Lampe, um festzustellen, ob sie auch befruchtet sind“, erklärt Gramann. „Ist ein dunkler Fleck zu sehen, ist das Ei befruchtet. Ist es durchgängig hell und somit unbefruchtet, nehme ich es raus.“ In den letzten drei Tagen vor dem Schlüpfen der Küken, die sich nach 19 bis 21 Tagen aus ihrem „SchalenGefängnis“ befreien, kommen die Eier in einen so genannten Schlupfraum mit auf 90 Prozent erhöhter Luftfeuchtigkeit. Dadurch werden die Schalen weicher. Dann wird es spannend. „Am Schlupftag muss das Küken mittels eines am Schnabel gewachsenen Eizahns die Kalkhülle selbstständig aufpicken und aus dem Ei schlüpfen“, ist das für Gramann stets ein besonderer Moment, dieses gemeinsam mit seiner Tochter zu beobachten. Auch die Achtjährige findet das Schlüpfen der Küken „total aufregend“.

Urberacher sind „Eltern“ vieler Küken Zur Fotostrecke

In den ersten drei Tagen ihres jungen Lebens brauchen die Küken übrigens nichts zu fressen, weil sie noch genug Nahrung aus dem Eidotter haben. Aber danach wird der Hühnernachwuchs mit feinem, eiweißreichem Kükenaufzuchtfutter aufgepäppelt. Als „Ersatzhenne“ dient in einem Aufzuchtkasten eine Wärmelampe mit Rotlicht. „In das Trinkwasser, das täglich gewechselt werden muss, mische ich stets ein wenig Kamillentee. Das regt die Darmtätigkeit der Küken an“, verrät Gramann einen seiner Züchtertipps. In dem Aufzuchtkasten bleiben die jungen Küken noch rund vier Wochen. „Vor allem weil die Nächte draußen noch zu kalt sind“, erklärt der 52-jährige Geflügelzüchter. „Erst danach kommen sie raus auf den Zuchtplatz am Häuser Weg, bleiben aber auch dort über Nacht noch immer im Stall, wo sie eine Rotlichtlampe mit Zeitschaltuhr weiter wärmt.“

Der private Kleintierzoo in Münster Zur Fotostrecke

Charlotte, die seit ihrem 5. Lebensjahr Mitglied im Geflügelzuchtverein Steinheim-Nord ist und schon selbst Tiere bei der Lokalschau ausgestellt hat, kümmert sich regelmäßig um den Hühnernachwuchs. Bevor es morgens in die Schule geht, schaut das Mädchen nach „ihren“ Küken und abends sorgt sie dafür, dass wirklich alle unter der Rotlichtlampe sitzen. „Mir macht das einfach Spaß“, erzählt Charlotte. Die Küken dann heranwachsen zu sehen, sei einfach toll. Auch ihre Schulfreundinnen seien von ihrem Hobby ganz begeistert, erzählt sie. Dabei haben Hühnerküken aus Sicht eines Kindes den großen Vorteil, dass man sie – im Gegensatz beispielsweise zu Taubenbabys – auch mal in die Hand nehmen und streicheln kann. Ebenso wie Charlotte ist auch Matthias Gramann durch seinen Vater zur Geflügelzucht gekommen. Der 52-Jährige sieht sein Hobby als „idealen Ausgleich zum Beruf“. Ob ein Küken nun männlich oder weiblich ist, kann übrigens selbst der erfahrene Züchter erst nach rund drei Wochen sagen. Erst dann nämlich seien Hahn und Henne durch ihre charakteristische Zeichnung auf dem Rücken unterscheidbar.