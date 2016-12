Klinikfusion mit Aschaffenburg: Hanau hat Bedenken

Wirtschaftlich doch nicht tragfähig?

Hanau/Aschaffenburg - Der Fahrplan zur geplanten Fusion des Klinikums Hanau mit dem Klinikverbund Aschaffenburg-Alzenau droht ins Stocken zu geraten. Von Dirk Iding

Zwar einigte man sich gestern bei einem Spitzengespräch in Alzenau-Wasserlos darauf, die Sondierungsgespräche im zweiten Quartal 2017 fortzusetzen, doch auf Hanauer Seite gibt es mittlerweile offenbar ernsthafte Bedenken. In Alzenau-Wasserlos trafen sich Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, sein Aschaffenburger Amtskollege Klaus Herzog (beide SPD) und der Aschaffenburger Landrat Dr. Ulrich Reuter (CSU) zu einem Spitzengespräch, an dem auch die Geschäftsführer der beiden Kliniken, Katrin Reiser (Aschaffenburg) und Volkmar Bölke (Hanau), teilnahmen. Nach dem Treffen gab es nur eine kurze Presseerklärung, wonach die Planungen für den „beabsichtigten Verbund“ des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau und des Klinikums Hanau „in die nächste Runde“ gehen.



Nachdem zunächst die zum 1. Januar 2015 vollzogene Fusion des ehemaligen Kreiskrankenhauses Alzenau-Wasserlos mit dem Klinikum Aschaffenburg zu bewältigen gewesen sei, lägen nun genügend belastbare Bilanzzahlen aus diesem Zusammenschluss vor. Die Jahresabschlüsse der Klinik-Gesellschaften Aschaffenburg-Alzenau und Hanau könnten im Frühjahr 2017 gut miteinander verglichen werden, „um Synergieeffekte auf der Leistungs- und Kostenseite besser überprüfen zu können“, heißt es in der offiziellen Erklärung nach dem gestrigen Spitzentreffen.

Nach Informationen unserer Zeitung haben allerdings die ersten Bilanzzahlen des Klinikverbundes Aschaffenburg-Alzenau dem Fusionwillen auf Hanauer Seite einen Dämpfer verpasst. So fuhr das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau in 2015 ein sattes Minus von 3,8 Millionen Euro ein. Das Klinikum Hanau hatte im gleichen Jahr – trotz erheblicher Investitionen, die zu einem großen Teil aus eigenen Mitteln gestemmt werden mussten – ein Defizit von „nur“ 400.000 Euro gemacht.

Auf Hanauer Seite ist nach Informationen unserer Zeitung vor dem Hintergrund dieser Zahlen mittlerweile die Sorge um die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer möglichen Fusion mit dem Klinikum Aschaffenburg-Alzenau gewachsen. Nun hat man sich offenbar darauf verständigt, auf der Basis der Jahresabschlüsse 2016 im zweiten Quartal des kommenden Jahres in einem neuerlichen Spitzengespräch weitere Entscheidungen zu fällen.

Seit dreieinhalb Jahren laufen die Gespräche über eine enge Kooperation des Klinikums Hanau mit dem Klinikum Aschaffenburg und dem damals noch selbstständigen Kreiskrankenhaus Alzenau-Wasserlos. Im Sommer 2013 hatte man eine entsprechende Absichtserklärung („Letter of Intent“) formuliert und dann ein medizinisches Regionalkonzept erarbeitet. Zum 1. Januar 2015 fusionierten die Krankenhäuser in Aschaffenburg und Wasserlos. Mitte 2015 gründeten Hanau und Aschaffenburg die „Medizinische Kooperationsgesellschaft Mainkliniken GmbH“ mit Sitz in Alzenau. Sie solle, so hieß es damals, binnen drei Jahren den Weg zu einer Klinikfusion am hessisch-bayerischen Untermain ebnen.

