Wilde Verfolgungsjagd mit fatalen Folgen

Hanau – In Hanau hat es am Dienstag um kurz nach Mitternacht eine wilde Verfolgungsjagd gegeben. Die Folgen für zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren waren fatal.

Für den Jüngeren endete der Polizeieinsatz nämlich in einer Justizvollzugsanstalt, berichtet die Polizei. Was war geschehen? Kurz nach Mitternacht entschloss sich eine Streifenbesatzung, einen blauen VW Polo an der Ludwigstraße in Steinheim zu kontrollieren. Doch statt auf die Anhaltesignale zu reagieren, setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Er beschleunigte sogar und versuchte, sich über die Steinheimer Brücke aus dem Staub zu machen. Wenig später steuerte er den Kleinwagen in die Sackgasse "Am Pedro-Jung-Park" und seine Flucht mit dem Wagen endete. Doch davon ließ er sich nicht aufhalten.

22-Jähriger aus Hanau flieht zu Fuß

Offenbar versuchte der Fahrer noch während der Polo am Rollen war, aus dem Kleinwagen auszusteigen, konnte daher nicht mehr bremsen und fuhr so mit geringer Geschwindigkeit auf ein parkendes Wohnmobil auf. An der Fahrzeugfront des weißen Hymer entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Während der Beifahrer, ein 24 Jahre alter Hanauer, auf Aufforderung der Polizei vor Ort blieb und vorläufig festgenommen wurde, nahm der Polo-Fahrer die Beine in die Hand und versuchte in Richtung "Am Steinheimer Tor" zu flüchten.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 22-jährigen Verdächtigen kurze Zeit später ebenfalls vorläufig fest. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorlag. Bevor es in die Justizvollzugsanstalt ging, wurde der 22-Jährige zur Dienststelle gebracht, da er zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

Zudem bestand der Verdacht, dass er den Polo unter Drogeneinfluss fuhr, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem stellten die Polizeibeamten die am VW befindlichen Kennzeichen sicher, da diese zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der Beifahrer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf den 22-Jährigen, der nun einsitzt, kommen jetzt weitere Strafverfahren zu. (chw)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa