Konzept für Brüder Grimm-Erlebniswelt fast fertig

Hanau - Seit vielen Jahren währen die Bemühungen, Leben und Werk der Brüder Grimm, der berühmtesten Söhne der Stadt, in Hanau angemessen zu präsentieren. Nun ist das Konzept für eine Erlebniswelt im Museum Schloss Philippsruhe so gut wie fertig. Von Christian Spindler

Die Abteilung soll sich zuvorderst an Kinder richten und die Attraktion von Philippsruhe werden. Noch sind erste Computeransichten unter Verschluss. Im März sollen sie öffentlich präsentiert werden. „Schloss Philippsruhe ist ein authentischer Grimm-Ort“, sagt Martin Hoppe, Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur. Überliefert ist: Jacob und Wilhelm Grimm, 1785 und ’86 in Hanau geboten, kannten als Kinder das Schloss. „Und ihre Eltern haben sich hier verlobt“, erklärt Hoppe im Trausaal von Philippsruhe beim Ortstermin mit Dr. Katharina Bechler, Direktorin der städtischen Museen, und Museumspädagogin Nina Schneider. Der Trausaal ist ein durchaus passender Ort, um zu erläutern, was Bechler und ihr Team mit der laufenden Neuausrichtung des Museums Schloss Philippsruhe vorhaben. Auch und vor allem mit der neuen Brüder-Grimm-Abteilung. „Wir wollen einen Turnaround schaffen“, sagt Bechler. Um die 15 800 zahlende Besucher hat das Museum pro Jahr, hingegen kommen fast 49 800 Hochzeitsgäste ins Schloss. Philippsruhe ist einer der begehrtesten Hochzeitsorte in der Region. Dass hier auch ein Museum ist, wissen nur wenige aus den Hochzeitgesellschaften.

Die Brüder Grimm sollen das ändern. Viele Jahre wurde beraten, wurden Konzepte geschmiedet und wieder verworfen für eine museale und vor allem publikumsträchtige Präsentation von Leben und Werk der Grimms (siehe Infokasten). Nun also Philippsruhe, Nordflügel, erster Stock. 400 Quadratmeter sind für die neue Abteilung vorgesehen. Noch sind etliche der sanierten Holz/Lehm-Wände unverputzt, denkmalschutzgerechte Stroh-Isolierungen lugen hervor, noch ist die Heizung nicht installiert. „Hier kommt ein neuer Treppenaufgang hin“, zeigt Nina Schneider beim Rundgang. Wo allenthalben Kabel aus Wänden und Decken baumeln, soll sich schon im Frühjahr 2018 das „Mitmachmuseum oder die Erlebniswelt“ auftun. „So ganz sicher sind wir uns bei der Bezeichnung noch nicht“, sagt Museumsdirektorin Bechler. Wie man das Thema Brüder-Grimm präsentieren will, steht indes fest. Hoppe: „Wir sind in der Feinabstimmung.“ Es gibt schon Computeransichten der Einrichtung. Noch sind sie internen Runden vorbehalten und ansonsten unter Verschluss.

Die Grimm-Abteilung, mit der die 2000 Quadratmeter großen Dauerausstellungen im Museum Philippsruhe um ein Fünftel wachsen werden, richtet sich vor allem an Kinder. Die sollen beim Rundgang in die Rollen der Grimms schlüpfen, etwas über Hanau zum Ende des 18. Jahrhunderts erfahren, über die seit dem 17. Jahrhundert in Hanau ansässige Familie Grimm und erst recht über die Hanauerin Marie Hassenpflug, die den Grimms etliche ihrer Märchen zugetragen hat, darunter „Der gestiefelte Kater“ oder „Rotkäppchen.“

+ Martin Hoppe, Nina Schneider, und Dr. Katharina Bechler im derzeitigen Brüder-Grimm-Raum in Philippsruhe. © Spindler Hassenpflug hatte calvinistische Vorfahren in Südfrankreich. Auch das soll vermittelt werden, wie überhaupt die Grimm-Abteilung in die gesamte Neukonzeption des Historischen Museums eingebettet ist, deren Umsetzung nun begonnen hat (wir berichteten) und bei der die Hanau prägende Migrationsgeschichte ein roter Faden ist: Calvinistische und hugenottische Glaubensflüchtlinge kamen hierher, Flüchtlinge aus dem Osten nach dem Zweiten Weltkrieg, dann aus der DDR, Arbeitsmigraten im 20. und 21. Jahrhundert. „Hanau hat eine europäische und internationale Geschichte“, hebt das Museumskonzept hervor.

Der bisherige Brüder-Grimm-Raum in Philippsruhe mit Gehrock und Aktentasche der Grimms, mit Zeichnungen des Malerbruders Ludwig Emil Grimm und Originalentwürfen des Grimm-Denkmals wird in renovierter Form die neue Abteilung eröffnen. Daran soll sich eine Mitmach-Märchenlandschaft anschließen. Inspiration haben sich die Museumsplaner nicht nur aus Konzepten für das nie realisierte Brüder-Grimm-Kulturzentrum geholt, sondern vor allem bei Besuchen in den Kindermuseen Schloss Lenzburg in der Schweiz oder im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Hoppe. „Wir haben quasi alles in einen Trichter gestopft.“ In Stuttgart können Kinder beispielsweise mit großen Elementen bauen oder sich verkleiden. Etwas, das es im Zeichen der Grimms wohl auch in Hanau geben wird. „Es kann sogar geklettert werden“, verrät Schneider. Und: „Die einzelnen Stationen sind selbsterklärend“, will heißen: man kann sie auch ohne Sprache und Beschreibung verstehen.

Im Zuge der Museumskonzeption entstehen im Erdgeschoss des Nordflügels auch Räume zur Nutzung für Schulklassen oder andere Veranstaltungen. Bisher standen den Museumspädagogen nur kleine Räume unterm Dach zur Verfügung.

Das Konzept für die neue Brüder-Grimm-Erlebniswelt in Philippsruhe soll laut Hoppe im März in Magistrat und Stadtparlament vorgestellt werden. Was die neue Abteilung kosten wird, soll bis dahin feststehen. „Wir klären das gerade“, sagt Hoppe.