Günstig wohnen auf Fächer-Areal

Die Fächerform ist das markante Gestaltungselement der Pioneer-Kaserne in Wolfgang. Sie soll bei der künftigen Bebauung beibehalten werden. Auf dem knapp 50 Hektar großen Areals sollen 1500 Wohneinheiten für 5000 Menschen entstehen.

Hanau - Der Umbau der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Wolfgang gilt als ehrgeizigstes Wohnbauprojekt in der Hanauer Nachkriegsgeschichte. 1500 Wohneinheiten für 5000 Menschen sollen dort entstehen. Von Christian Spindler

Das innovative Wohngebiet soll unter dem Namen Pioneer Park vermarktet werden. „Die Entwicklung der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Hanau ist eines der ambitioniertesten Wohnbauvorhaben der Rhein-Main-Region“, sagt Dr. Marc Weinstock, Geschäftsführer der zuständigen Projektgesellschaft LEG Hessen-Hanau GmbH. Neue Wege will die LEG Hessen-Hanau unter anderem bei der Finanzierung gehen: Auf der gerade laufenden Immobilien-Fachmesse Expo Real in München wird ein innovatives Konzept vorgestellt, das unter der Überschrift „Bezahlbar wohnen - im Eigenheim“ auch Normalverdienern den Immobilien-Erwerb ermöglichen soll.

Auf dem rund 50 Hektar großen Areal der ehemaligen Pioneer-Kaserne will die LEG Hessen-Hanau in den nächsten Jahren bekanntlich Wohnraum für bis zu 5000 Menschen schaffen und damit der großen Nachfrage im Rhein-Main-Gebiet gerecht werden. Weinstock und sein Mit-Geschäftsführer Martin Bieberle stellten auf der Expo Real den Namen für das Projekt vor: Pioneer Park Hanau. Einen Vorgeschmack auf das Quartier liefert der neue Internetauftritt. Unter dem Slogan „Visionär. Zukunft. Leben" informiert die Website über das Stadtentwicklungs-Vorhaben und die Historie der fächerförmig angelegten ehemaligen US-Kaserne.

Im Pioneer Park sollen 1500 Wohneinheiten entstehen. Die Zahl der Wohnungen und Häuser wurde entgegen erster Planungen mehr als verdoppelt. Vorgesehen sind individuell geplante Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser, innovative Kettenbungalows und Stadtvillen, aber auch Geschosswohnungen.

Es werden aber auch bestehende Gebäude saniert, zum Beispiel auf dem Teilgebiet der ehemaligen Triangle-Housing. Dadurch entstehen laut LEG 300 Wohnungen. Unter der Überschrift „Bezahlbar wohnen - im Eigenheim“ werde eine innovative Form des bezahlbaren Wohnens entwickelt. „Die sanierten Wohnungen werden von der LEG Hessen-Hanau nicht zur Miete, sondern ausschließlich Selbstnutzern deutlich unter Marktpreis zum Erwerb angeboten“, heißt es in einer Mitteilung. Das Konzept sehe vor, dass die Bewohner monatlich nicht mehr zahlen müssen, als für eine vergleichbare Mietwohnung. „So können sich auch Normalverdiener Eigentum leisten“, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky.

Für den Erwerb dieser Wohnungen stelle die Sparkasse Hanau ein Sonderkontingent an Finanzierungsmitteln zur Verfügung. Der Vertrieb der Wohnungen und die Beratung der Erwerber erfolge ausschließlich über die Sparkasse Hanau. Das Finanzierungskonzept war auf der Expo Real in München auch Thema einer Podiumsdiskussion, an der neben Oberbürgermeister Kaminsky auch Dr. Weinstock und Dr. Wiedemeier, Chef der Sparkassse Hanau, teilnahmen.

Auch die Planungen für die anderen Bereiche des Pioneer Park Hanau laufen auf Hochtouren. Im Moment führe die LEG Hessen-Hanau Gespräche mit potenziellen Investoren, auch auf der Immobilien-Fachmesse in München, meldet der städtische Pressedienst. Dabei will man offenbar aufs Tempo drücken und die Realisierung des neuen Wohngebiets in Wolfgang zügig angehen. „Wir wollen die Entwicklung des gesamten Areals innerhalb von vier bis fünf Jahr realisieren“, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Gemäß der aktuellen Planung sollen die Bauarbeiten auf dem Pioneer-Areal im kommenden Jahr beginnen.

Die Pioneer-Kaserne ist die größte der ehemals von den US-Streitkräften genutzten Kasernen in Hanau. Die Kaserne wurde ursprünglich in den 30er Jahren gebaut. In Hanau wurden nach dem Abzug der Amerikaner insgesamt mehr als 300 Hektar Kadergelände frei.