Krankenhaus St. Vinzenz nimmt neues Bettenhaus in Betrieb

Hanau - Darauf haben Patienten und Mitarbeiter lange gewartet: Am Hanauer St. Vinzenz-Krankenhaus kann das neue Bettenhaus in Betrieb genommen werden. Von Dirk Iding

„Für unser Haus ist das eine Zeitenwende“, verspricht Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Sammet vor allem mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre für die Patienten. Am morgigen Samstag ist das neue Bettenhaus bei einem Tag der offenen Tür zu besichtigen. Mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre für die Patienten bedeutet vor allem, dass es in den neuen Pflegestationen nur noch Ein-, Zwei- und Drei-Bettzimmer mit Nasszellen gibt. Die Zeiten, in denen sich am St. Vinzenz-Krankenhaus bis zu fünf Patienten ein Zimmer teilen mussten und diese zum Teil ohne Duschmöglichkeit waren, sind vorbei.

In dem neuen Gebäudeteil werden 146 Patientenbetten untergebracht. Alle funkelnagelneu und elektronisch steuerbar. „Das ist nicht nur angenehm für die Patienten, sondern entlastet auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege“, weiß Pflegedirektorin Jutta Berg. Insgesamt verfügt das Hanauer St. Vinzenz-Krankenhaus, in dem jährlich rund 26.000 Patienten ambulant und stationär behandelt werden, über 272 Planbetten.

+ Hell und freundlich präsentiert sich die neue Cafeteria des St. Vinzenz-Krankenhauses im Erdgeschoss des neuen Bettenhauses. Die Cafeteria mit Frontcooking-Bereich wird nicht für Patienten und deren Besucher geöffnet, sondern allgemein zugänglich sein. © Iding Im Erdgeschoss des neuen Bettenhauses sind Verwaltungs- und Besprechungsräume sowie die neue Cafeteria des Krankenhauses angesiedelt. Im Sommer wird auch die angeschlossene Terrasse nutzbar sein. In den drei Stockwerken darüber sind die Pflegestationen untergebracht. Alle drei Ebenen werden künftig die Namen von Heiligen des Ordens der Vinzentinerinnen tragen. So wird die Ebene 1, die künftig die Unfallchirurgie beherbergt, nach Ordensgründer Vinzenz von Paul benannt. Die zweite Ebene, die Pflegestation der Inneren, trägt den Namen Marguerite Rutan, eine Vinzentinerin, die in der Französischen Revolution den Märtyrertod gestorben ist.

Lesen Sie dazu auch: 34 Millionen Euro am St. Vinzenz investiert Und das dritte Stockwerk, in dem Betten der allgemeinen Chirurgie und der Gynäkologie untergebracht werden, wird nach der Mitbegründerin des Ordens, Luise von Marillac, benannt. In diesem Zusammenhang bekommt auch die Onkologie im so genannten Sternbau einen neuen Namen: Katharina Labouré.

Auf allen Stationen gibt es künftig auch spezielle Zimmer für stark übergewichtige Patienten, die besonders große Spezialbetten benötigen. Zwar bilde die Adipositas-Behandlung keinen medizinischen Schwerpunkt am St. Vinzenz-Krankenhaus, erläutert Pflegedirektorin Berg, aber der Anteil stark übergewichtiger Patienten steige.

Mit dem Umzug ins neue Bettenhaus ist für das St. Vinzenz-Krankenhaus aber nur ein weiteres Etappenziel erreicht. In einem zweiten Bauabschnitt wird ab Juni diesen Jahres mit dem Abriss der restlichen alten Bausubstanz mit Ausnahme der St. Vinzenz-Kapelle begonnen. Dort entsteht, anschließend an das nun fertiggestellte Bettenhaus, bis Ende 2018 ein weiterer Neubau, in dessen Erdgeschoss die künftige Haupteingangshalle des St. Vinzenz-Krankenhaus sein wird.

Außerdem wird es dort einen Bereich zur Aufnahme und Vorbereitung von Patienten geben, die einen geplanten Operationstermin vor sich haben. Erst nach ihrer OP und der Aufwachphase werden die Patienten auf die Pflegestationen gebracht. Ein System, das am St. Vinzenz-Krankenhaus bereits seit Längerem praktiziert wird und das sich bewährt hat.

Auch vier neue Operationssäle sowie ein neuer Technikbereich entstehen in dem noch ausstehenden Neubau, mit dessen Fertigstellung Ende des kommenden Jahres dann endlich die gesamte Runderneuerung des Hanauer St. Vinzenz-Krankenhauses abgeschlossen sein wird.