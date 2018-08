HUXIT: Was wird aus den Schulden?

Hanau - Die vom Magistrat angestoßene Debatte, wonach Hanau zum 1. April 2021 kreisfrei werden soll, wirft nach Ansicht der FDP-Kreistagsfraktion substanzielle Finanzfragen auf.

Solange die nicht geklärt seien, sollte man keine Bewertung der Vor- und Nachteile der Kreisfreiheit vornehmen, meint der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete und ehemalige Hanauer Stadtrat, Dr. Ralf-Rainer Piesold.

Mehr zum Thema: Hanau strebt Kreisfreiheit an: Noch sind viele Fragen offen Während OB Claus Kaminsky (SPD), treibende Kraft bei den Bestrebungen zur Kreisfreiheit, erklärte, die Kreisfreiheit trage dem gewachsenen Selbstbewusstsein Hanaus Rechnung und es aus dem Rathaus zuletzt hieß, die Loslösung vom Main-Kinzig-Kreis könnte Hanau um Millionen entlasten, sind Piesold und auch der FDP-Fraktionschef im Kreistag, Kolja Saß, aus Sicht des Kreises skeptisch. „Bisher vermisse ich ein Mindestmaß an Transparenz bei solch grundlegenden Fragen und befürchte, dass der Kreis nur bedingt vorbereitet in die Verhandlungen zu einem Auseinandersetzungsvertrag geht“, meint Saß. Eine Anfrage der FDP-Fraktion sei von Landrat Thorsten Stolz (SPD) nur „in dürftiger Form beantwortet“ worden. „Diese hat unsere Befürchtungen zur Vorbereitung der HUXIT-Verhandlungen leider steigen lassen.“

Eine der entscheidenden Fragen betreffe die Altschulden des Kreises sowie die langfristigen Verpflichtungen, die aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ zum Schuldenabbau resultierten. Der Kreis habe Ende 2017 noch 412 Millionen Euro Schulden gehabt, davon 186 Millionen Kassenkredite, die nun durch die Hessenkasse um 146 Millionen reduziert würden. „Man kann also von 266 Millionen Altschulden ausgehen“, so Saß. Diese resultierten aus Zeiten, in denen die Kreisumlage nicht die Ausgaben habe decken können. Der Kreis habe in der Vergangenheit erhebliche Leistungen im Sozialbereich erbracht, von der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen bis zur Altenpflege. Davon habe auch die Stadt Hanau profitiert. Kolja Saß: „Sozialleistungen steigen immer dann, wenn die konjunkturelle Situation nicht so gut ist. Insofern war es ein Akt der Solidarität des Kreises, diese Leistungen auch zu erbringen, wenn die Gewerbesteuereinnahmen nicht zu üppig gewesen sind.“ Die FDP hält eine „transparente Berechnung“ für unumgänglich, da nur so die Frage nach der Zugehörigkeit der Schulden zu klären sei. „Wenn man von 420.000 Einwohnern im Main-Kinzig-Kreis und von 95.000 Einwohner der Stadt Hanau ausgeht, kommt man auf einen Quotienten von 23 Prozent“, so Saß. Somit würde auf Hanau ein Schuldenanteil von mehr als 61 Millionen Euro zukommen, zeigt er auf, um welche Summen es sich nach Meinung der FDP handeln könnte.

Offene Fragen bei der Hessenkasse

Auch bei der Hessenkasse gebe es offene Fragen. So verpflichte sich der Landkreis zu einer anteiligen Tilgung von 10,5 Millionen Euro pro Jahr (25 Euro pro Einwohner). Da das Land weitere 10,5 Millionen zusteuere, würden die Kassenkredite innerhalb von acht Jahren getilgt. Jedoch beginne die Tilgung erst 2020. Daher müsse der Kreis bis 2028 etwa 73 Millionen Euro aufbringen. Wenn Hanau für 2021 die Kreisfreiheit anstrebet, betrage der Hanauer Anteil 16 Millionen. Die Stadt Hanau müsste rein rechnerisch jährlich also zwei Millionen Euro zusätzlich aufbringen, rechnen die Vertreter der FDP Main-Kinzig.

„Wenn der Landrat sagt, er wolle dem HUXIT keine Steine in den Weg legen, darf das nicht bedeuten, dass die gemeinsam mit Hanau angehäuften Schulden, allein durch die Menschen von Maintal bis Sinntal abzahlt werden müssen“, sagt Saß. Denn ansonsten würde die Stadt Hanau für ihren Austritt aus der Solidargemeinschaft Main-Kinzig-Kreis, sogar noch in Form eines Schuldenerlasses belohnt.

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag warnt davor, dass die Politik und auch die Demokratie beschädigt werden könnten, sollte ein so umfangreiches Unterfangen wie der HUXIT, nicht im Vorhinein gut geprüft werden. „Das sollte eigentlich selbstverständlich sein“, so Saß und Piesold in einer gemeinsamen Presseerklärung. „Aktuell scheinen sich alle involvierten Parteien bereits auf das Ergebnis geeinigt zu haben, ohne überhaupt die Fakten zu kennen.“

Saß und Piesold erneuern ihre Forderung, dass die Finanzfragen von neutraler Seite durch das Land Hessen beantwortet werden“ müssten. „Das Land ist hier die logische Wahl, da es als Kommunalaufsicht für beide Gebietskörperschaften zuständig ist“, so Dr. Piesold. J cs.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa