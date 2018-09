Kreisfreiheit: Welche Aufgaben übernimmt Hanau?

Stadt legt einen Fahrplan vor

+ © Häsler Die Stadt Hanau bleibt beim Thema Kreisfreiheit am Drücker. In Kürze will man erklären, welche Aufgaben die Stadt im Zuge der Eigenständigkeit übernehmen will. © Häsler

Hanau - Die Stadt Hanau bleibt beim Thema Kreisfreiheit am Drücker. In Kürze will man erklären, welche Aufgaben die Stadt im Zuge der Eigenständigkeit übernehmen will. Von Christian Spindler