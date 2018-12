Kreistag stimmt Verkauf des Cabot-Areals zu

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Der Kreistag hat gestern einem Verkauf eines Grundstücks am Hanauer Hafen an die Thomaidis Gewerbepark Hanau GmbH einstimmig zugestimmt. Für die 35 000 Quadratmeter in der Gemarkung Großauheim erhält der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 3,695 Millionen Euro. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, auch für eventuelle Altlasten auf dem Gelände aufzukommen.

Der Kreis hatte das Grundstück 1996 erworben und wollte dort ursprünglich eine kreiseigene Abfallbehandlungsanlage errichten. Diese Pläne scheiterten. Anschließend fand sich keine geeignete Verwendung mehr für das Gelände. In der Vergangenheit seien alle Verhandlungen gescheitert, so Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler (SPD), auch weil es sich unter anderem wegen des Schienenanschlusses um ein nicht ganz einfaches Gelände handele. Das Logistikunternehmen, das sich nun ansiedeln will, habe sich verpflichtet, sämtliche Schallschutzbestimmung hinsichtlich der Nähe zu Steinheim einzuhalten.

Der Kontakt zum zukünftigen Eigentümer, eine internationale Spedition mit 80 Lkw, die ihren Sitz mit derzeit drei Standorten in Frankfurt nach Hanau verlegen will, sei Ende 2016 zustande gekommen. Der Kaufvertrag sei dann mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises Ende Oktober diese Jahres abschlussreif ausverhandelt worden. Die Thomaidis Gewerbepark Hanau GmbH trete in der Rechtsform einer luxemburgischen S.A.R.L auf, was mit einer deutschen GmbH vergleichbar sei. Die knapp 3,7 Millionen Euro und somit etwa 100 Euro pro Quadratmeter entsprechen laut Simmler dem derzeit üblichen Marktpreis für Gewerbegrundstücke dieser Größe.

Kritik kam in der Kreistagssitzung nur von der AfD: Laut Günter Tappen habe der Kreis vor über 20 Jahren das Gelände für 9,5 Millionen DM gekauft. „Ein Verlustgeschäft bei Grundstücksverkaufen ist heutzutage schwer zu schaffen“, kritisierte er. Tappen sprach zudem von der Ansiedlung einer Gefahrenspedition, „dieses Unternehmen wird die Bevölkerung in Hanau nicht unwesentlich beeinflussen.“ Dennoch kündigte er die Zustimmung der AfD zu dem Grundstücksverkauf an, was für lautes Gelächter in den Kreistagsreihen sorgte. (zaz)