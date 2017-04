Bahnhofshotel wie ein Plattenbau?

Am B&B-Hotel in Bad Homburg soll sich der geplante Neubau auf der Westseite des Hauptbahnhof-Vorplatzes in Hanau orientieren. Die nun vom Investor herausgegebene Ansicht stößt indes auf heftige Kritik seitens der Hanauer CDU.

Hanau - Vielleicht schon im nächsten Jahr, spätestens aber 2019 soll das neue Hotel am Hanauer Hauptbahnhof eröffnet werden. Rund 80 Zimmer wird das Haus der Kette B&B haben, das ein Investor aus Dieburg bauen will. Von Christian Spindler

Das geplante Gebäude ist ob seiner schlichten Architektur indes nicht unumstritten. Das Hotel-Projekt, zu dem auch ein Parkhaus mit 350 Stellplätzen gehört, ist Teil eines Gesamtpakets für die Umgestaltung des Hauptbahnhof-Vorplatzes. Dazu gehört, wie berichtet, auch der Abriss eines leer stehenden Gebäudes an der Ostseite. Dort soll eine Ladenzeile entstehen. Außerdem sind unter anderem ein weiteres Parkhaus sowie ein neuer Busbahnhof vorgesehen, der sich an den Haltestellen des Freiheitsplatzes orientiert.

Erste Maßnahme indes ist der Hotel-Bau, den der Dieburger Investor Kolb + Partner realisieren und dafür 5,4 Millionen Euro aufwenden will. Der geplante Bau mit einer Bruttogeschossfläche von 2300 Quadratmetern wartet mit einer glatten Fassade und versetzt angeordneten Fenstern auf. Betreiber soll die Kette B&B-Hotels werden, zu der deutschlandweit 90 Häuser mit gutem und preisgünstigem Standard gehören. Vorbild des Baus am Hanauer Hauptbahnhof soll laut Kolb + Partner ein B&B-Hotel in Bad Homburg sein, das der Investor dort realisiert hat.

Die Hanauer CDU ist von der schlichten Architektur indes alles andere als angetan. Ende März hätten die Christdemokraten dem Rahmenplan zur Neugestaltung des Hauptbahnhofs in der Hoffnung zugestimmt, „dass dies der Schritt hin zu einem modernen, attraktiven und innovativen Quartier sein wird“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende Isabelle Hemsley. Was der Investor nun vorstellt, sei indes alles andere als ein moderner und attraktiver Bau. Das Gebäude komme stattdessen „einem Plattenbau sehr nahe“ und passe nicht zu einer modernen Stadt im Rhein- Main-Gebiet.

Auch wenn das Grundstück einem privaten Eigentümer gehöre und die Stadt nur begrenzte Einflussmöglichkeiten habe, „sollte man dem Investor nahe legen, seine Pläne nochmals zu überarbeiten“, schreibt die CDU in einer Presseerklärung. Für viele Besucher der Stadt werde der Bahnhofs-Vorplatz in den kommenden Jahrzehnten „die Visitenkarte unserer Stadt sein“, so die CDU. Immerhin 30 000 Fahrgäste passieren täglich den Bahnhof. „Wir haben die Chance, diesen Platz für viele Jahrzehnte zu gestalten. Hierbei sollte unser Anspruch sein, unsere Stadt in das bestmögliche Licht zu rücken und nicht nur funktional und kompakt zu denken“, meint Hemsley.

Es fehle eine gestalterische Abstimmung mit den anderen im Quartier zu entwickelnden Flächen. Sollte der nun veröffentlichte Hotel-Entwurf dafür das Referenzobjekt werden, kopiere Hanau die Fehlentwicklungen in Ruhrgebietsstädten. „Aus misslungenen Beispielen sollte man lernen, sie aber nicht nachahmen“, heißt es weiter.

Hanau wolle in den kommenden Jahren zur Großstadt erstarken und von der Entwicklung im Osten des Rhein-Main Gebietes profitieren. Dazu gehöre auch, zukunftsfähig zu sein. Ein Hotel-Bau, wie er nun präsentiert wurde, sei allerdings ein Schritt in die Vergangenheit. „Wir erwarten und werden uns dafür einsetzen, dass dieser Vorschlag so keine Zustimmung erhalten wird“, kündigt der Hanauer CDU-Vorsitzende Joachim Stamm an. „Natürlich freuen wir uns, dass ein Investor in unsere Stadt investieren möchte, allerdings kann man auch einem Investor seine Vorstellungen mit auf den Weg geben und ihn dabei unterstützen, diese im Sinne der Entwicklung Hanaus umzusetzen.“ Die CDU Hanau wolle sich gerne noch einmal mit dem Investor auseinandersetzen.