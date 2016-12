Kühle aus dem Generator ermöglicht Kufenspaß auf dem Marktplatz

Das Eis wird immer dicker

+ © Kögel Noch muss die Eisschicht auf der mehr als 700 Quadratmeter großen Lauffläche wachsen, doch pünktlich um 10 Uhr am morgigen Mittwoch kann die Eisarena auf dem Hanauer Marktplatz freigegeben werden. © Kögel

Hanau - Schicht für Schicht wächst die Eisdecke der Eisarena auf dem Hanauer Marktplatz. Dass die zum Eislaufen benötigte Dicke von sechs bis sieben Zentimeter bis zur Eröffnung am morgigen Mittwoch, 10 Uhr, tatsächlich auch erreicht wird, daran zweifeln die Männer vom Interevent-Team, das die Eisarena auch in diesem Jahr wieder betreibt, nicht. Von Dieter Kögel

+ Tag und Nacht laufen die Generatoren, die das Kühlmittel Glykol durch die mehr als 40 Kilometer lange Schlauchleitung pumpen, um die Eisschicht wachsen zu lassen. © Kögel Zwischen drei und vier Zentimeter dick war die Eisschicht der mehr als 700 Quadratmeter großen Eisbahn bereits gestern. Noch zu wenig, um die Zielkreise aus Kunststofffolie für das Eisstockschießen einzubringen. Die liegen aber bereits im künftigen Kassenraum bereit. Wie mit Puderzucker bestäubt wirkt die noch unberührte Fläche, wenn der neu aufgebrachte Wasserfilm langsam zu Eis wird. Dafür sorgt das Kühlmittel Glykol, das durch die mehr als 40 Kilometer lange Schlauchleitung gepumpt wird. Das sonore Brummen der Kühlaggregate, die ununterbrochen im Einsatz sind und jetzt Schwerstarbeit zu leisten haben, liegt über dem Platz. Erst ab morgen werden die Generatoren von der Discomusik aus den Lautsprechern rund um die Eisarena übertönt.

Zum Brummen der Generatoren kam gestern noch das Surren von Akkuschraubern. Das Team von Interevent brachte die Bandenwerbung an. Dafür ist immer dann Zeit, wenn die Eisfläche gerade gewässert worden ist und anfrieren muss. Immer wieder wird mit kritischem Blick geprüft, ob das Wasser auf der Eisfläche gleichmäßig gefriert. Denn dort, wo es nicht friert, könnte eine Schlauchleitung undicht sein. Die regelmäßige Kontrolle des Glykolstandes gibt ebenfalls Aufschluss darüber, ob irgendwo ein Leck ist.

Aber bis jetzt sei alles im grünen Bereich, sagen die Männer von Interevent, die ihre Weihnachtsfeiertage an der Eisbahn in Hanau verbringen und weiterhin auf gute Bedingungen für den Aufbau hoffen. Denn Wind sollte es nicht geben. Eine Wasserfläche, die vom Wind gekräuselt und in Bewegung gehalten wird, die gefriert nicht. Leichter Regen dagegen macht nichts. „Da müssen wir weniger wässern.“

Gelassene Geschäftigkeit gestern auch in den Pavillons, in die die Gastronomie einziehen wird. Stehtische, Sitzgarnituren und dicke dekorative Guinnesfässer als Tische unter dem seitlichen Pagodenzelt waren am 2. Weihnachtsfeiertag bereits die optischen Vorboten. Einiges zu tun bleibt noch im Kassenbereich. Dort lagern die blauen Leihschlittschuhe, die bis morgen noch nach Größen sortiert in die Regale geräumt werden müssen. Rund 300 Paar in den Größen von 27 bis 47 stehen zur Verfügung. Dazu die beliebten Eislaufhilfen Anja, Alex und Co in Pinguingestalt, die ab morgen auch angemietet werden können und wahrscheinlich bis zum 29. Januar, so lange kann das Eisvergnügen auf dem Marktplatz in diesem Jahr genossen werden, im Dauereinsatz sein werden.

Die Hanauer Eisarena ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet, in den Ferien und an den Wochenenden sogar von 10 bis 20 Uhr. An Silvester und am Neujahrstag können Schlittschuhläufer den Spaß in der Zeit von 10 bis 17 Uhr genießen.