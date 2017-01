15 Künstler in einer Ausstellung

Main-Kinzig-Kreis/Hanau - Besonderen Anlässen gebühren besondere Aktionen: Zum 40. Mal ist im November der Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises verliehen worden.

Für diesen runden Geburtstag schlossen sich 15 Preisträgerinnen und Preisträger zusammen, um im Main-Kinzig-Forum eine gemeinsame Ausstellung zu arrangieren, wobei auch Skulpturen der im vergangenen Jahr verstorbenen Dorle Obländer zu sehen sind. „Es bietet sich hier ein einmaliger Zugang zur Kunst und zum Leben der Künstler“, fasste es Kreisbeigeordneter Matthias Zach bei der Eröffnung zusammen. Tatsächlich fanden die 15 Preisträger im Bürgerportal der Kreisverwaltung buchstäblich ihre Nischen. In eigenen Bereichen präsentieren sie einen Ausschnitt aus ihrem Schaffen: Gemälde, Collagen und Skulpturen. „Mal was Neues…“ lautet der Titel der gemeinsamen Ausstellung, die vom Hanauer Künstler Jörg Eyfferth, selbst ein Kulturpreisträger des Kreises, kuratiert worden war.

Zach hob in seiner Begrüßungsrede auf die Doppeldeutigkeit des Mottos „Mal was Neues...“ ab. „Zum einen ist damit gemeint, dass es erstmals diese Form der Werkschau im Main-Kinzig-Forum gibt“, so Zach, daran erinnernd, dass die erste Ausstellung im Jahr bisher immer einem einzelnen preisgekrönten Künstler aus dem Kreisgebiet vorbehalten war. „Zum anderen spielt der Titel darauf an, dass wir hier neue Kunstwerke sehen, die nicht älter als zwei Jahre sind. Die Ausstellung soll somit einen kleinen Einblick in das aktuelle Schaffen der Künstler geben.“

Kurator Joerg Eyfferth, der selbst Werke beigesteuert hat, gab eine kurze Einführung zu jedem Künstler, von B wie Becker (Dorothee Becker, Kulturpreisträgerin 2014) bis W wie Wald (Andreas Wald, Kulturpreisträger 2009). Dazwischen unterhielt Leander Kippenberg am Cello, der den Förderpreis im Jahr 2011 erhalten hat. Der Kulturbeauftragte Matthias Schmitt nahm die musikalische Untermalung am Ende der Vernissage zum Anlass, um auf eine weitere „Geburtstags-Aktion“ zum 40-jährigen Bestehen des Kulturpreises hinzuweisen. Am Sonntag, 26. März, treten mehrere Preisträger aus dem Bereich Musik unter dem Motto „Preiswert!“ gemeinsam auf die Bühne des Congress Parks Hanau. Karten für das abendliche Konzert gibt es ab 12 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) bei Frankfurt Ticket Rhein Main per Telefon unter 069/1340400 und im Internet auf www.frankfurtticket.de sowie in der Vorverkaufsstelle im Hanau-Laden, Am Freiheitsplatz 3, Telefon 06181/258555.

Die Kunstausstellung im Main-Kinzig-Forum läuft bis Montag, 30. Januar. Sie kann zu den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung besichtigt werden. (did)