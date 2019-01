Kurioser Einbruch: Drogensüchtiger hat viel Dreck am Stecken

Hanau – Im September 2018 ereignete sich an der Nürnberger Straße in Hanau ein ungewöhnlicher Geschäftseinbruch: Mit einer Mülltonne wurde eine Scheibe eingeworfen und anschließend Getränke aus einem Kühlschrank des Ladens gestohlen. Schaden: zirka 2 000 Euro.

Wenig später nahm die Polizei einen 48-Jährigen aus Bad Orb fest, der unter Drogeneinfluss stand und für den Einbruch verantwortlich sein soll. Jetzt stellte sich heraus: Der Mann hat noch deutlich mehr auf dem Kerbholz, in Kürze wird er sich deshalb einem umfangreichen Gerichtsverfahren stellen müssen.

Das Strafregister des Bad Orbers hat sich nämlich um fast weitere 60 Fälle erweitert. So oft soll er in den vergangenen beiden Jahren ohne Ticket in Bus und Bahn erwischt worden sein. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte beim Amtsgericht Gelnhausen Anklage wegen exakt 59 Fällen erhoben, teilweise war der 48-Jährige sogar zweimal am Tag erwischt worden.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs stand der Bad Orber unter Bewährung, was schon aufgrund der „Schwarzfahrten“ schlimm genug wäre. Allerdings kommt jetzt wohl deutlich mehr auf ihn zu: Laut Aussage seines Verteidigers ist die Beweislage hinsichtlich des Einbruchs in Hanau erdrückend, das Gericht verzichtete daher darauf, die 59 Fälle der Beförderungserschleichung separat zu verhandeln. (azi)

