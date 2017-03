Landratswahl: Wer beerbt Erich Pipa?

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Bei sechs Kandidatinnen und Kandidaten wäre es eine Überraschung, wenn es im ersten Anlauf klappte. Am morgigen Sonntag sind knapp 320.000 Wahlberechtigte im Main-Kinzig-Kreis aufgerufen, einen neuen Landrat respektive eine neue Landrätin zu wählen. Von Dirk Iding

Doch viele gehen davon aus, dass eine Entscheidung erst bei der Stichwahl am 19. März fallen wird. Im Main-Kinzig-Kreis geht eine Ära zu Ende. Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Erich Pipa (SPD), der seit Mitte 2005 direkt gewählter Landrat ist und bereits zuvor seit 1987 unter der Ägide seines Amtsvorgängers Karl Eyerkaufer (SPD) als Erster Kreisbeigeordneter maßgeblich die Geschicke im Main-Kinzig-Kreis mit bestimmte. Nach 51 Berufsjahren hatte der 68-Jährige im Juni seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur ums Landratsamt erklärt. Nun wollen fünf Männer und eine Frau den SPD-Politiker im Amt beerben.

Als Favorit gilt der bisherige Gelnhäuser Bürgermeister Thorsten Stolz. Der 37-jährige SPD-Politiker gilt als eine der großen Nachwuchshoffnungen der Sozialdemokraten in Hessen. Bereits zweimal (2006 und 2012) konnte sich der Verwaltungsfachmann mit überzeugenden Mehrheiten bei den Bürgermeisterwahlen in Gelnhausen durchsetzen. Zuletzt erzielte Stolz eine Zustimmung von 77 Prozent. Bereits vor seiner offiziellen Ernennung zum Landratskandidaten durch die SPD-Delegierten, die letztlich nur Formsache war, nahm Stolz seinen Wahlkampf auf und ist seitdem nahezu täglich im Main-Kinzig-Kreis unterwegs, um sich auch jenseits der Barbarossastadt bekannter zu machen.

„Holpriger“ war da schon der Start von Srita Heide, deren Nominierung durch den CDU-Kreisvorstand ein wenig überraschend kam, zählte die selbstständige Unternehmensberaterin aus Hanau doch bis dato nicht zur ersten Garde der Main-Kinzig-CDU. Doch mit ihrem engagierten Wahlkampf und ihrem verbindlichen Auftreten hat sich die indisch-stämmige CDU-Politikerin, die seit 23 Jahren in Deutschland lebt und ausgerechnet am morgigen Wahltag ihren 49. Geburtstag feiert, großen Respekt nicht nur in den eigenen Reihen erarbeitet.

Bürgermeister und Landräte aus der Region Zur Fotostrecke

Für die Grünen und die FDP gehen mit Reiner Bousonville und Alexander Noll zwei erfahrene Kreispolitiker ins Rennen um das Landratsamt. Seit 1993 gehört der Grünen-Fraktionsvorsitzende Reiner Bousonville dem Kreistag an, seit 2006 ist Alexander Noll Kreistagsmitglied und war zeitweilig ebenfalls Fraktionsvorsitzender. Gleichwohl gilt es als unwahrscheinlich, dass sie den Sprung in die Stichwahl schaffen. Große Unbekannte ist das Abschneiden des AfD-Kandidaten Walter Wissenbach. Der in Steinheim wohnende Rechtsanwalt selbst träumte öffentlich vom „Wahlsieg im ersten Wahlgang“, doch das dürfte wohl Wunschdenken bleiben. Gleichwohl blickt man gespannt auf Wissenbachs Wahlergebnis.

Als „Experiment“ bezeichnete der einzige parteilose Bewerber um das Landratsamt, der Großauheimer Dr. Gerhard Stehlik, seine Kandidatur. Der 73-jährige Diplom-Chemiker, der mit dem Slogan „Mehr Mensch, weniger Partei“ antritt, hat für den Sonntag ein Ziel: „Nicht Letzter werden.“