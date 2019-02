So ist das Leben bei minus 28 Grad

Hanau/Indiana – „Man sieht kaum Autos auf den Straßen, Schulen, Kindergärten und Restaurants sind geschlossen, die meisten Leute bleiben zu Hause“, berichtet Rüdiger Bachmann von der aktuellen Situation im Mittleren Westen der USA. Eiseskälte hat fast das gesamte Land überzogen.

Der 44-Jährige aus Hasselroth lebt seit Jahren in Amerika, solche Minusgrade hat er aber noch nicht erlebt. Bachmann ist Professor für Makroökonomik an der Universität Notre Dame in St. Joseph County im Bundesstaat Indiana, der am stärksten von der Kältewelle in den USA betroffen ist.

Was zeigt das Thermometer derzeit bei Ihnen an?

Im Auto auf dem Weg zum Büro zwischen minus 17 und minus 18 Grad Fahrenheit, das sind etwa minus 27 oder 28 Grad Celsius. Minus Fahrenheit Temperaturen sind eigentlich extrem selten, selbst bei uns hier im Mittleren Westen. Man sah im TV Bilder vom Michigansee in Chicago, der dampft, weil die Luft kälter ist als das Eis und das Wasser auf dem See. Sieht sogar eigentlich sehr schön aus.

Wie fühlt es sich an, wenn man bei diesen Temperaturen vor die Tür geht?

Am Anfang geht es noch, aber ich laufe von meinem Parkplatz an der Uni bis zum Büro fünf Minuten, das hat gereicht, um Gesicht und Ohren schmerzen zu lassen. Viel länger hätte ich nicht draußen sein mögen. Zum Glück ist es bei uns derzeit sonnig und windstill. Am Ende entscheidet nämlich der Windchill. Am Dienstagmittag bin ich mit Kollegen in die Mensa gelaufen. An Stellen, wo der Wind durchkam, haben aber sofort die Augen getränt.

Findet das „normale Leben“ noch wie gewohnt statt oder gibt es Einschränkungen?

Man sieht kaum Autos auf den Straßen, Restaurants sind geschlossen, die meisten Leute bleiben zu Hause. Gestern kam über das Handy ein Notfallalarm, in dem die Bürger gebeten wurden, ihre Heizungsregulatoren auf 65 Grad Fahrenheit, also 18 Grad Celsius, zu deckeln, um die Gasreserven zu schonen. Solange die Gas- und Stromversorgung aufrechterhalten bleibt, kann man es sich irgendwie einrichten. Am Nachbarcollege Holy Cross mussten sie allerdings die Studentenwohnheime evakuieren, weil die Energieversorgung zusammenbrach. Gestern Abend gab es Bilder im TV, die zeigten wie Feuerwehrleute hier in Indiana versuchten, bei diesen Temperaturen ein brennendes Haus zu löschen. Einer der Hydranten war zugefroren, das Löschwasser gefriert sehr schnell.

Im deutschen Fernsehen wird von Notunterkünften berichtet. Welche Probleme haben vor allem sozial schwächere Menschen in den USA bei dem Wetter?

Für Obdachlose, vor allem solche, die aus welchen Gründen auch immer nicht in die Unterkünfte gehen, ist es natürlich am schlimmsten. Und dann kommt es wie gesagt auf die Energieversorgung an: wem die zusammenbricht, der wird Probleme bekommen.

Am Wochenende werden wieder deutliche Plus-Grade erwartet. Was machen solch starke Temperaturschwankungen mit einem?

Ich weiß es noch nicht, freue mich aber drauf.

Sehnen Sie sich nach dem „warmen“ Deutschland zurück? Hier hat es gerade mal um die null Grad…

Nach Deutschland sehne ich mich immer, unabhängig von den Temperaturen.

Das Gespräch führte Andreas Ziegert