Lösung für alte Kanzlei

Hanau In der Vergangenheit waren Pläne für ein Brüder-Grimm-Kulturzentrum an dem Standort aus Kostengründen verworfen worden, auch Hotel-Projekte scheiterten. Als Option rückte ein Umzug der städtischen Volkshochschule vom Ulanenplatz an den Schlossplatz in den Fokus. Von Christian Spindler

Doch es kam heftiger Protest vom Förderverein und von VHS-Dozenten. Im vorigen Herbst hieß es: Zurück auf Null. Alle Möglichkeiten sollten nochmal geprüft werden. Seit einigen Monaten wird ein Teil des Kanzleigebäudes von einem Hanauer Gastronom unter dem Titel „Library“ vorübergehend für Musik-, Disco- und Kulturveranstaltungen genutzt (wir berichteten).

Derweil wurde an einem neuen Konzept gearbeitet, das nun realisiert werden soll: Das Hanauer Unternehmen Terramag GmbH, das bundesweit für Privatleute, Unternehmen und Kommunen in der Entwicklung von Baugebieten tätig ist, will sich an dem Standort ansiedeln und dort ein urbanes Ensemble schaffen, das für die Mitarbeiter Wohnen und Arbeiten vereint, aber auch Gastronomie und Kultur bieten soll. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Terramag-Geschäftsführer Thomas Müller: „Ja, wir haben Interesse an dem Standort.“ Die Planungen seien indes noch „in einem frühen Stadium“.

Die Terramag GmbH, die aus einem mehr als 40 Jahre alten Familienbetrieb hervorgegangen ist, hat ihren Sitz momentan im Kinzdorf und ist nach eigenen Angaben der erfolgreichste kommunale Baugebietsentwickler in der Region Rhein-Main. Auch für die Stadt Hanau ist das Unternehmen bei der Entwicklung von Baugebieten tätig.

Oberbürgermeister Claus Kaminsky bestätigte, dass es Planungen für den Schlossplatz gibt, die Wohnen und Arbeiten auf „anspruchsvolle städtebauliche Weise“ verbinden und „ins Gesamtensemble der Altstadt einbetten“ sollen. Neben Büros und Wohnungen für Terramag-Mitarbeiter könnten auch Gastronomie und Kultur zu dem künftigen Ensemble am Schlossplatz gehören. Sogar von einem Programmkino ist die Rede. Letzteres will Terramag-Geschäftsführer Thomas Müller derzeit aber nicht bestätigen.

Terramag will das historische Kanzleigebäude umbauen, in dem bis zum Umzug ins Forum Hanau die Stadtbibliothek ihr Domizil hatte und wo derzeit ab und an Disco-Abende, Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Auch das Areal des benachbarten früheren „Hauses des Handwerks“ soll in das Terramag-Projekt einbezogen werden, bestätigt Thomas Müller entsprechende Überlegungen. Das alte Handwerks-Haus würde dann aber wohl abgerissen werden. An seiner Stelle könnte ein Neubau entstehen.

Bilder vom Tag der Märkte in Hanau Zur Fotostrecke

Ob Terramag für die Realisierung seiner Pläne die Liegenschaft von der Stadt kaufen würde oder es eine Nutzung in Erbbaupacht geben kann, sei eine der Fragen, die derzeit geprüft werden, sagt Oberbürgermeister Kaminsky. In jedem Fall werde sichergestellt, dass der Fronhof auch künftig für Veranstaltungen etwa beim Hanauer Kultursommer genutzt werden kann.

Bei der neuerlichen Prüfung der Möglichkeiten für eine Nutzung des Kanzleigebäudes habe sich gezeigt, so der Oberbürgermeister, dass „eine Hotel-Lösung nicht mehr real“ ist. Und für den von der Rathausspitze zuletzt noch immer ins Kalkül gezogenen VHS-Umzug müsste das Kanzleigebäude mit Millionen-Aufwand von der Stadt umgebaut werden, auch wenn sie im Gegenzug die Miete für das Gebäude am Ulanenplatz sparen würde. Die neue und erste Option für den Schlossplatz ist nun freilich das Terramag-Projekt. Die konkreten Planungen sollen laut Geschäftsführer Müller Ende Mai öffentlich vorgestellt werden.