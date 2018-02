Lückenschluss am Hainberg

Bürgersteig ersetzt Trampelpfad

+ © Hackendahl An der Ortsgrenze Klein-Auheim/Steinheim wird an der Geleitstraße auf rund 80 Metern ein Bürgersteig angelegt. © Hackendahl

Klein-Auheim - Auf einer Strecke von rund 80 Metern wird derzeit an der Geleitstraße in Klein-Auheim an der Gemarkungsgrenze zu Steinheim bis zur ersten Einfahrt eines Einkaufs- und Ärztezentrums ein Bürgersteig neu angelegt.