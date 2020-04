Kreis liefert Schutzausrüstung: 70 000 Masken für Pflegeeinrichtungen

Erste Lieferungen von Schutzausrüstung für die 135 ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen meldet der Main-Kinzig-Kreis.

Hanau – Dringend benötigte Pakete mit Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhen haben Mitarbeiter des Gefahrenabwehrzentrums, des Gesundheitsamtes und der AQA in dieser Woche zusammengestellt und für den Abtransport fertiggemacht.

„Die Schutzausrüstung ist weiterhin die Achillesferse dieser Pandemie“, sagen Landrat Thorsten Stolz und Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler als Sozial- und Gesundheitsdezernentin. „Deswegen ist es gut, dass nun endlich wenigstens einige Lieferungen bei uns und damit auch bei den Einrichtungen ankommen.“ Die Pakete gingen am Wochenende an die Städte und Gemeinden. Der Kreis hat die Lieferung des Landes Hessen aus eigenen Beständen aufgestockt und ergänzt.

Die Kreisspitze hatte nach eigenen Angaben beim Land Hessen den Bedarf an Schutzausrüstung frühzeitig angemeldet und schon mehrfach die Lieferungen angemahnt. „Durch das Land haben wir am Freitag lediglich 48 000 OP-Masken erhalten“, berichten Stolz und Simmler. Der Kreis stockte durch eigene Bestellungen auf 70 000 auf und deckte auch den Bedarf an Einmalhandschuhen (130 000) und Desinfektionsmitteln (4000 Liter) aus eigenen Beständen. Das Material wurde nach individuellem Bedarf verteilt.

Bereits vor einer Woche hatte der Kreis den dringendsten Bedarf gedeckt, damit der Betrieb in den Arztpraxen weitergehen konnte. „Wir haben die Situation fürs Erste entschärft, der Versorgungsengpass ist damit aber noch lange nicht behoben“, betont Simmler.

