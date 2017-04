Main-Kinzig-Kreis - Tausende Motorradfahrer fiebern dem morgigen Sonntag, 23. April, entgegen. Aber genauso spannend wird der Tag für Johannes und Anna-Clarissa: Von Andreas Ziegert

Beim 36. Anlassen an der Bergkirche in Niedergründau werden sie in diesem Jahr von Bikerpfarrer Thorsten Heinrich getauft, der mit Andrea und Rene aus Rothenbergen auch wieder ein Hochzeitspaar trauen wird. Diesen besonderen Tag haben außerdem Tanja und Klaus aus dem Wetteraukreis ausgewählt, um umgeben von Bikern ihre Silberhochzeit zu feiern. Schirmherrin des Anlassens ist wieder die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Müller, die früher selbst auf einer 500er Honda als Beifahrerin durch Europa gereist ist. Für sie ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, die Zweiradfahrer für eine vorsichtige Fahrweise zu sensibilisieren, aber auch, um der Verletzten und Todesopfer zu gedenken. Jedes fünfte Unfallopfer sei auf zwei Rädern unterwegs gewesen, so Müller, allerdings seien es nicht immer die Motorradfahrer, die an den Kollisionen schuld sind.

5000 Biker werden morgen an der Bergkirche erwartet, wo um 12 Uhr der Motorradfahrergottesdienst beginnt. Das Motto in diesem Jahr: „Mensch sein mit Motorrad“. Pfarrer Heinrich wird dabei auf sein neues Schmuckstück eingehen, eine BMW, Baujahr 1973. Wie hat sich die Technik in den vergangenen 45 Jahren verändert und wie die Menschen und die Christen? Antworten darauf gibt es in seiner Predigt.

Anschließend geht es, angeführt von einer Polizei-Motorradstaffel, im Korso in Richtung Gelnhausen, dort findet die große Biker-Party auf dem ehemaligen Exerzierplatz statt. 70 Ordner, zum Teil vom ADAC-Sportclub Gelnhausen, sollen entlang der Strecke für einen reibungslosen Ablauf sorgen und den Zweirädern Parkplätze zuweisen. Polizei und Feuerwehr unterstützen bei den Absperrmaßnahmen, das DRK steht ebenfalls bereit.

Auf dem Festgelände wird unter anderem ein Lkw-Simulator postiert, in dem die Motorradfahrer einmal die Perspektive wechseln können. Außerdem finden Vorführungen zum Thema Verkehrssicherheit statt. Sowohl an der Bergkirche als auch auf dem Festgelände werden die Biker musikalisch und kulinarisch versorgt. „Das Anlassen ist seit 36 Jahren eine Marke“, hofft Pfarrer Heinrich auf gutes Wetter und lädt ausdrücklich alle ein - „egal, ob mit oder ohne Motorrad, und natürlich muss man auch nicht Mitglied der Kirche sein“. Es gebe vielfältige Gründe, um dabei zu sein.