Drohte Rentner 49-jähriger Frau Prügel an?

Main-Kinzig-Kreis – Ein älteres Paar, vermutlich verheiratet, beschimpft in einem Bruchköbler Supermarkt eine Mutter mit ihrem behinderten Sohn. Dabei droht der Senior der Frau angeblich sogar Prügel an.

Zu diesem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 11. Januar, in einem Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße zugetragen haben soll, sucht die Hanauer Polizei nun Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die 49-jährige Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn in Begleitung eines Assistenzhundes in dem Supermarkt einkaufen. Das Mitführen eines Assistenzhundes ist in dem Markt erlaubt, Mutter und Sohn sind dort bekannte Kunden. Kurz nach 13 Uhr standen sie an der Kasse. Im Einkaufswagen saß der kleine Hund.

Plötzlich hätten die beiden älteren Herrschaften, vermutlich ein Ehepaar, über den Hund geschimpft und verlangt, dass dieser aus dem Geschäft gebracht wird. Das bislang unbekannte Paar sei weder für die Erklärungen der 49-Jährigen noch der Mitarbeiter zugänglich gewesen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Hanau II ermitteln nun wegen Verdachts der Beleidigung und Nötigung.

Die Polizisten gehen davon aus, dass andere Kunden auf die Situation aufmerksam wurden und daher nun zur Aufklärung beitragen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181/90100 zu melden. (did)

Rubriklistenbild: © dpa