Drei Verletzte bei Frontalcrash auf der B8

Maintal/Hanau - Bei einem Unfall auf der B8/Am Kreuzstein werden drei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Laut Polizei fuhr gegen 22 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Frankfurter Landstraße und wollte nach links abbiegen, um auf die Autobahn 66 in Richtung Fulda aufzufahren. Hierbei soll sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 24-Jährigen in seinem Audi A4 missachtet haben. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht, der 23-jährige Beifahrer des Ibizas schwer verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181/4302-0 zu melden. (dr)

