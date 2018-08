Mann mit offener Hose

Main-Kinzig-Kreis - Wegen des Verdachts auf exhibitionistische Handlungen ermittelt die Kripo Hanau derzeit gegen einen unbekannten Mann mit heller Hautfarbe und schwarzen Haaren, der auf 1,70 Meter geschätzt wird.

Dieser kam am frühen Dienstag gegen 4.25 Uhr zwischen Busbahnhof und Bahnhof Maintal mit geöffneter Hose einer 43 Jahre alten Frau entgegen. Die Frau zeigte sich unbeeindruckt und ließ den Unhold, der hochdeutsch sprach und mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet war, einfach stehen. Hinweise an die Kripo Hanau unter 06181/100123. (did)

