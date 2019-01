Main-Kinzig-Kreis will Fluglärm „an der Quelle“ reduzieren

Auch aus dem Main-Kinzig-Kreis nehmen regelmäßig Fluglärmgegner an den Montagsdemos am Frankfurter Flughafen teil. Die Kreisspitze setzt sich derweil für mehr aktiven Schallschutz bei der Fluglärmbekämpfung ein.

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – „Die Bundesregierung ist dabei, eine Chance für wesentlich besseren Schutz vor Fluglärm leichtfertig zu verspielen“, warnt die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler (SPD) angesichts des jüngsten Regierungsberichts in Sachen Fluglärm.

Die Umweltdezernentin des Main-Kinzig-Kreises kritisiert, dass der vom Kabinett verabschiedete Bericht inhaltlich hinter den Empfehlungen aus dem Umweltministerium und dem Umweltbundesamt zurückgeblieben sei. Insbesondere der aktive Schallschutz werde in dem Bericht „stark vernachlässigt“. Unter aktiven Schallschutz fallen beispielsweise leisere Flugzeuge, lärmmindernde Anflugverfahren oder Beschränkungen bei den Flugbewegungen und -zeiten.

„So lange der Gesetzgeber nicht schnell und wirksam bei den Lärmquellen ansetzt, so lange werden wir das Problem mit Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet nicht lösen“, meint Simmler. In dem Bericht spricht die Bundesregierung dem Bundestag Empfehlungen für besseren Lärmschutz aus. Eine der Empfehlungen laufe auf eine bessere bauliche Ausstattung von besonders betroffenen und sensiblen Gebäuden in Flughafennähe aus, darunter Kindertagesstätten und Schulen. Ersatzlos weggefallen sei hingegen, dem aktiven Schallschutz insgesamt einen stärkeren Stellenwert zu geben. Eine Absenkung von Lärmwerten werde mit dem Hinweis auf weitere Untersuchungen um zwei Jahre verschoben, ärgert sich Simmler.

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hatte im vergangenen August einstimmig die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen (ADF) darin unterstützt, sich für eine klarere gesetzliche Regelung zugunsten des aktiven Schallschutzes einzusetzen. Die Evaluierung des Fluglärmgesetzes, das in dieser Form seit 2007 in Kraft ist, bietet aus Sicht des Main-Kinzig-Kreises die Möglichkeit, neueren Erkenntnissen zu Lärmbelastungen durch Flugbetrieb gesetzlich Rechnung zu tragen.

Die Abgeordneten des Kreistags forderten in ihrem Beschluss, „dass den Maßnahmen des aktiven Schallschutzes, also dem Vermeiden und der Reduzierung des Lärms an der Quelle, endlich hinreichend Aufmerksamkeit zu schenken ist und hierfür die geeigneten gesetzlichen Grundlagen zu schaffen sind.“ Folglich regt die Stellungnahme an, auch das Luftverkehrsgesetz dahingehend einer Überprüfung zu unterziehen. Dieser Forderung verliehen mehr als 100 Kommunalpolitiker und Fluglärmgegner im September bei einer Demonstration in Berlin lautstark Nachdruck, darunter war auch Susanne Simmler für den Main-Kinzig-Kreis.

Mit dem ersten Entwurf aus dem SPD-geführten Umweltministerium für einen Fluglärmbericht sah die Erste Kreisbeigeordnete noch vor wenigen Tagen die Chance, dass sich gesetzlich tatsächlich etwas bewege. Die überarbeitete Schlussfassung des Berichts habe nun aber in der Kreisverwaltung für Ernüchterung gesorgt, so die Umweltdezernentin.

Bilder: Fluglärmgegner demonstrieren zum 250. Mal Zur Fotostrecke

„Wir brauchen eine Entlastung für möglichst viele Lärmgeplagte, ohne eine Region oder einen Flughafen gegen andere auszuspielen. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung des Bundes, die den Weg in eine lärmärmere Zukunft weist. Danach sieht es aber leider auch weiterhin nicht aus“, stellt Simmler fest. Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm werde alle zehn Jahre überprüft, deshalb biete sich so schnell die Gelegenheit nicht wieder, einen wirksameren Rahmen zu schaffen. Simmler: „Ich sehe die Bundestagsfraktionen nun am Zug, mutigere Pläne im Sinne der lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürger zu fassen und doch noch auf eine stärkere Betonung des aktiven Schallschutzes zu pochen.“

Der Main-Kinzig-Kreis setze sich seit Jahren für einen besseren Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Fluglärm ein, so Simmler. Dabei verfolgt der Kreis gemeinsam mit der Fluglärmkommission die Linie, dass mehr Schutz vor Fluglärm für die gesamte Region vorrangig durch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes erreicht werden kann. Erfolgversprechend sei aus Sicht des Kreises ein Zusammenspiel aus der Reduzierung von Lärm insgesamt, einer Schonung sensibler Zeitfenster, etwa durch ein achtstündiges Nachtflugverbot und Rechtssicherheit für Lärmbetroffene durch klare gesetzliche Regeln. Diese sollen verhindern, dass das Argument der wirtschaftlichen Konkurrenz zu anderen bundesdeutschen Flughäfen mögliche Entlastungen im Bereich des Schallschutzes aussticht. (did)