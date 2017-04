Auf Müllhalde soll keiner mehr leben

Noch immer müssen viele Menschen in Beruwala in solchen Elendshütten hausen. Dank der Hilfe aus dem Main-Kinzig-Kreis konnten mittlerweile mehr als 240 neue Hütten gebaut und von Landrat a. D. Karl Eyerkaufer und seiner Frau Marion bedürftigen Familien übergeben werden.

Main-Kinzig-Kreis - Auch zwölf Jahre nach der verheerenden Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean läuft die „Hilfe für Beruwala“ weiter. Im Rahmen der 22. Hilfsreise wurden erneut Spenden aus dem Main-Kinzig-Kreis an Einrichtungen und Bedürftige in der Region Beruwala auf der Insel Sri Lanka übergeben. Mit dabei war auch Landrat a. D. Karl Eyerkaufer, der die Hilfsaktion initiiert hat und bis heute deren Motor ist.

+ © p Und wie wichtig diese Hilfe auf Sri Lanka nach wie vor ist, erfuhr erst unlängst eine traurige Bestätigung, als nahe der Hauptstadt Colombo fast 30 Menschen beim Einsturz einer Müllhalde ums Leben kamen. Die Hilfsaktion aus dem Main-Kinzig-Kreis versucht unter anderem, die Menschen in Beruwala vor solchen Unglücken zu schützen. „Seit zwei Jahren kümmere ich mich besonders um die Ärmsten der Armen, die vom Müllsammeln leben müssen. Wir haben alle Elendshütten der Müllsammler-Familien am Rande der Halde abgerissen und in gesichertem Abstand 18 neue feste Häuser errichtet“, resümierte Eyerkaufer mit Blick auf die jüngsten Ereignisse. Und die Helfer vor Ort haben den Auftrag, regelmäßig die zentrale Müllhalde im Stadtteil Maradana zu besuchen und zu schauen, ob sich weitere Familien, die nur durch Müllsammeln überleben können, dort in Elendshütten angesiedelt haben. Auch ihnen soll geholfen werden.

Die Schwerpunkte der jüngsten Hilfsreise lagen indes auf dem Neubau eines Altenheims und – im Zuge der Nachhaltigkeit – auf der Sanierung der vor zwölf Jahren errichteten Schulen und Kindergärten. Das tropische Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Monsunregen hatte bei den Gebäuden leichte Schäden hinterlassen. So wurde die 2005 gebaute größte Schule, das „Main-Kinzig-Building“ mit zwölf Klassenräumen, grundsaniert, ebenso die Kindergärten in den Stadtteilen Payagala, Anandagama und Hena. Der Erhalt der bis jetzt 35 wieder aufgebauten und neu errichteten Schulgebäude, der 13 Kindergärten sowie der Frauen- und der Zahnklinik wird künftig eine Hauptaufgabe der „Hilfe für Beruwala“ sein.

+ Gebrauchte Brille aus dem Main-Kinzig-Kreis sind bei den Menschen in Beruwala willkommene Hilfsmittel. Die Brillenaktion ist bereits fester Bestandteil der „Hilfe für Beruwala“. © p Ein Projekt der katholischen Pfarrgemeinde „St. Joseph’s Church“ in Beruwala, das Father Sisira Samarakoon Landrat a. D. Eyerkaufer im vergangenen Jahr vorstellte, wird Wirklichkeit: Der Bau eines Altenheims für 50 alleinstehende, pflegebedürftige alte Menschen. Zurzeit sind diese in zwei großen Schlafräumen mit je 25 Betten ohne jegliche Privatsphäre untergebracht. Die Latrinen und die beiden Waschräume sind an Unwürdigkeit nicht zu übertreffen. Der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt konnte durch eine großherzige Spende der Hanauer Familie Ursula und Wilhelm Winterstein bereits erfolgen. Eyerkaufer überzeugte sich an der Baustelle nun über den Baufortschritt, der allerdings von weiteren Spenden für dieses Projekt abhängt. Die Einweihung soll dann bei seiner nächsten Hilfsreise im Herbst dieses Jahres sein.

Ein Hauptanliegen für Karl Eyerkaufer ist nach wie vor der Bau von Häusern für Familien, die mit ihren Kindern in Elendshütten hausen müssen. Seit seinem Besuch im August vergangenen Jahres sind 35 neue Häuser gebaut worden, die er jetzt mit den begleitenden Sponsoren aus dem Main-Kinzig-Kreis übergeben konnte. So haben in den letzten Jahren 241 Familien ein neues Heim erhalten, sieben Häuser befinden sich noch im Bau. Sorgen machen dabei die Preissteigerungen im Lande, die in den beiden letzten Jahren zusammen 14,7 Prozent ausmachten. So sind die Kosten für das Material eines Hauses auf 1 200 Euro gestiegen.

Unterwegs mit den Offenbacher Müll-Detektiven: Bilder Zur Fotostrecke

Die Brillenaktionen haben inzwischen Tradition. Auf dieser Hilfsreise wurden über 800 Brillen in den Dörfern rund um Beruwala an ebensoviele Menschen verteilt, die geduldig in langen Schlangen anstanden, um eine für sie passende herauszufinden. Gespendet und gesammelt wurden die Brillen von „Brillen Look“ in Gründau, von Thomas Vehring aus Hasselroth, der 400 Brillen bei seinen Kollegen in einem Bankhaus sammelte, sowie von vielen Einzelpersonen.

Spenden von Einzelpersonen, Vereinen und Unternehmungen machten es auch auf dieser Hilfsreise möglich, dass Kindergärten und Schulen Lehr- und Lernmittel, die Maradana-Frauenklinik notwendige medizinische Geräte und die durch die Hilfsaktion betreuten Waisenhäuser Lebensmittel und Hygieneartikel überreicht bekamen.

Zum Abschluss der Hilfsreise führte Landrat a. D. Karl Eyerkaufer noch Gespräche mit Jörn Rohde, dem neuen Deutschen Botschafter in Sri Lanka, und den für Sprachen zuständigen Mitarbeiter des Goethe-Instituts, Rakitha Karunaratne. Dort studiert ein Lehrer des Wisdom International College Beruwala die deutsche Sprache. Diese Schule unterhält eine Partnerschaft mit dem Maintaler Albert-Einstein-Gymnasium. Ein weiterer Besuch Maintaler Schüler in Beruwala ist für November diesen Jahres vorgesehen. (did)