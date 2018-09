Freie Fahrt für Radler

Main-Kinzig-Kreis - 25 Grad und kein Regen, das sagt der Wetterbericht für diesen Sonntag vorher. Beste Voraussetzungen also für eine Radtour. Viele tausend Radler werden am Sonntag anlässlich von „Kinzigtal total“ wieder Hanau und Sterbfritz unterwegs sein.

Die 80 Kilometer lange Strecke ist autofrei. Unterwegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Einkehr oder für einen schnellen Imbiss. Zwischen Hanau und Sterbfritz verkehren den ganzen tag über Sonderzüge, so dass man einen Teil der Strecke per Bahn zurücklegen kann. Die Fahrräder kann man selbstverständlich im Zug mitnehmen.

Nach dem Eintreffen des ersten Sonderzuges wird Landrat Thorsten Stolz gegen 9 Uhr den Radlersonntag in der Ortsmitte von Sterbfritz offiziell eröffnen. Bis zum späten Nachmittag wird hier ein Rahmenprogramm geboten mit Livemusik, Kinder-Hüpfburg, Speisen und Getränken sowie T-Shirt-Verkauf, Fahrrad-Service-Station und Erste-Hilfe.

Auch in Schlüchtern, Bad Soden-Salmünster, Gelnhausen – hier wird in Gelnhausen Roth eine E-Mobilitäts-Ausstellung präsentiert – Gründau und Langenselbold wird ein buntes Programm am Radlersonntag geboten. In Erlensee sind die Teilnehmer von „Kinzigtal total“ um 13.30 Uhr eingeladen zu einem Gottesdienst in der ehemaligen Wasserburg mit Rad- und Radlersegnung.

Welche Felge für welchen Radler taugt Zur Fotostrecke

Eine offizielle Stempelstelle der M-net-Radrallye sowie Essen und Getränke gibt es am 9. September auch auf dem Gelände des Licht- und Luftbads am Kinzigdamm in Hanau im Stadtteil Tümpelgarten. Bei der M-net Radrallye können insgesamt acht Checkpoints entlang der Strecke angefahren werden. Bei mindestens vier Stempeln nimmt man am Gewinnspiel teil. Außerdem veranstaltet Lotto Hessen in diesem Jahr ein Umwelt-Quiz. (cs.)