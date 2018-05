83-Jährige bei Unfall verletzt

Main-Kinzig-Kreis - Im Jahr 2017 ereigneten sich im Main-Kinzig-Kreis 5203 Verkehrsunfälle, teil die Polizei mit. Bei 1116 Unfällen wurden Menschen verletzt, 295 davon schwer.

So auch eine 83 Jahre alte Audi-Fahrerin, die am Mittwoch gegen 10 Uhr eine rote Ampel nicht beachtet hatte. An der Kreuzung Landesstraße/Bischofsheimer Straße stieß sie mit einem anderen, von rechts kommenden Audi zusammen.

Während der Mann aus Gründau eine Knieprellung erlitt, kam die Seniorin aus Maintal schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181/4302-0 zu melden. (ses)

Selbstsicher am Steuer: So lernen ältere Autofahrer dazu Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa